Caso Palau La Audiencia exige a Millet 400.000 euros de fianza para dejarlo en libertad provisional Si hace el abono se le retirará al pasaporte a la espera de la resolución del Tribunal Supremo

JESÚS HIERRO

BARCELONA 21/02/2018 12:52h Actualizado: 21/02/2018 19:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Audiencia de Barcelona ha exigido al expresidente del Palau de la Música,Fèlix Millet, una fianza de 400.000 euros y 100.000 euros para el que era su mano derecha, Jordi Montull, para poder salir de prisión y quedar en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo confirme su condena por expoliar la institución.

La sección décima de la Audiencia ha estimado parcialmente los recursos de súplica presentados por las defensas de Millet y Montull contra la resolución de la sala que acordó su ingreso en prisión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Los magistrados exigen estas fianzas para los condenados al entender que sigue existiendo rieso de fuga dada la elevada condena impuesta: nueve años y ocho meses de prisión para Millet, y siete años y seis meses para Montull.

En caso de que depositen estas fianzas, el tribunal acordará retirarles el pasaporte, prohibirles salir de España y obligarles a que comparezcan una vez al mes en sede judicial. Todo ello, mientras el Tribunal Supremo resuelve sus recursos.

En la «vistilla» del 5 de febrero, solicitada por la Fiscalía para reclamar la adopción de medidas cautelares (tras la que se decidió su ingreso en prisión) , el abogado de Millet ironizó sobre el riesgo de fuga de su cliente: «Como no ponga un turbo en la silla de ruedas...».

En su resolución, la magistrada Montserrat Comas se lo ha reprochado. Considera que «se trataba de un chascarrillo fácil y de dudoso gusto, efectuado por la defensa de cara a la galería». Montserrat Comas cree que persiste el riesgo de fuga, de ahí las medidas cautelares.

La magistrada cree que Millet tiene arraigo en Cataluña, sí, pero insuficente para que no exista riesgo de fuga. Que haya vivido en esta comunidad durante sus 82 años de vida, como alegaba su abogado, es un hecho a valorar pero no implica que no vaya a huir de la justicia.