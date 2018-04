Atacado con un explosivo un concesionario Mercedes de Barcelona Los Mossos investigan la autoría de una pequeña deflagración ocurrida la madrugada del pasado domingo que no ha sido reivindicada hasta ahora

Los Mossos d'Esquadra investigan las causas y autoría de una pequeña deflagración ocurrida la madrugada del pasado domingo frente a un concesionario Mercedes situado en la Vía Augusta de Barcelona, que causó daños materiales a la puerta del local.

Según han informado a Efe fuentes policiales, la deflagración, cuyo origen se investiga pero que, al parecer, se realizó con unas pequeñas bombonas de gas de tipo «cámping», se produjo hacia la una de la madrugada del pasado domingo en el concesionario de vehículos de gama alta, sin que por ahora haya sido reivindicada.

La deflagración produjo daños materiales de poca importancia en la puerta del concesionario, cuyo dueño no había denunciado amenazas previamente. Ahora, la Policía catalana trata de descubrir quién causó la deflagración y su intencionalidad, ya que esta actuación no ha sido reivindicada y en el lugar no se ha encontrado ninguna pintada en contra del concesionario.

Este extraño suceso se ha producido en un escenario de tensión social creciente que desde el Partido Popular ya comparan con la «kale borroka» vasca, y que ahora va ligada a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Los Comités son unos nuevos actores del movimiento independentista que se gestionan de forma autónoma y no obedecen las órdenes y consignas de los partidos y entidades soberanistas.