Vuelven a su escaño los dos diputados del PDeCAT que habían dimitido por Twitter

Los dos diputados del PDeCAT Jordi Cuminal y Albert Batalla, que habían renunciado a su acta de diputado ante el rumor de unas elecciones, han regresado a su escaño para seguir el pleno del parlament. Fuentes de su partido han asegurado que, al extinguirse la posibilidad de unos comicios, el anuncio ha perdido también validez.

Durante la mañana, cuando se daba por hecho que Carles Puigdemont convocaría elecciones al parlamento de Cataluña, Jordi Cuminal y Albert Batalla anunciaron vía Twitter su dimisión. A las 13.27 horas, Cuminal escribía: «No comparto la decisión de la decisión de ir a unas elecciones. Renuncio mi acta de diputado y me doy de baja del PDeCAT». Solo seis minutos después, Albert Batalla, alcalde de la Seu d'Urgell, repetía mensaje: «Respeto la decisión [de convocar elecciones], pero no la comparto nada. Hoy mismo renuncio como diputado y me doy de baja del PDeCAT».

La indignación les ha durado unas cuatro horas, lo que ha tardado Carles Puigdemont en descartar las elecciones y dejar la declaración de independencia en manos del parlament.

Otros dos diputados de Junts pel Sí, Germà Bel y Joan Ramon Casals, habían amenazado con renunciar a sus actas en el Parlament de si Puigdemont convocaba elecciones. «Si se convocan elecciones y no se hace la declaración de independencia, por coherencia dejaré el acta de diputado», había escrito Casals (PDeCAT), que es alcalde de Molins de Rei (Barcelona).