Â«Es una vergÃ¼enza que sÃ³lo haya dos ambulancias pediÃ¡tricas en CataluÃ±aÂ»

El abogado de la Asociación del Defensor del Paciente en Cataluña, José Aznar Cortijo, ha asegurado este miércoles en declaraciones a el programa Herrera en COPE que es «una vergüenza que sólo haya dos ambulancias pediátricas en Cataluña» después de que una menor falleciese el pasado domingo en el Hospital Comarcal de Blanes mientras esperaba una ambulancia pediátrica para ser trasladada al Hospital Josep Trueta de Gerona.

Escúchalo en COPE José Aznar, en «Herrera en COPE» Escuchar

Según Aznar, no tiene ninguna explicación que no se estabilizara a la niña de 8 años y considera indignante que sólo haya dos ambulancias pediátricas para todo Cataluña. Con todo, ha insistido, en este caso insiste «no tiene justificación que se retrasara el traslado en cualquier tipo de ambulancia porque de todas formas no tenían medios para tratarla».

«Era primordial que se le administrara la insulina y se restablecieran los niveles, tiene poca explicación que no se hiciera con carácter de urgencia», ha considerado el abogado, quien ha anunciado que ya se ha pedido una investigación a la fiscalía y que se ha solicitado que de parte de la dirección del hospital y de la conselleria se pida perdón porque «no es normal que una niña de 8 años muera».

La propia Asociación del Defensor del Paciente ha pedido por carta al fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, que abra una investigación por la muerte de la menor ya que, aseguran, la tardanza de la ambulancia para trasladar a la niña al Hospital Josep Trueta de Girona «es algo que no es permisible ni tolerable, porque la vida de las personas no puede ni debe depender de la mala gestión de un gobierno».