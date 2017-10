Universitarios y alumnos de instituto exigen «la república catalana» en las calles de Barcelona Siguen los piquetes en la Autónoma, donde un grupo de estudiantes, entre gritos de independencia y bengalas, ha desplegado de madrugada una pancarta en la que puede leerse "Régimen del 78"

E. ARMORA

BARCELONA 26/10/2017 14:42h Actualizado: 26/10/2017 15:57h

Segundo día de rebelión en los campus para protestar contra la aplicación del artículo 155 y en contra de "la represión franquista". Tras los violentos enfrentamientos de ayer entre piquetes y estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), universitarios y estudiantes de secundaria unifican hoy sus protestas en una manifestación conjunta en el centro de Barcelona.

Abanderados por la pancarta "El pueblo ha votado. Ahora República", cientos de estudiantes han arrancado al mediodía su protesta en la plaza Universitat entre gritos de "¡Independencia!". Universitarios y alumnos de ESO de toda Cataluña se sumaron a la protesta y a su paso por la sede de Òmnium Cultural pidieron la liberación de su presidente, Jordi Cuixart, y el de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez.

"¡Traidor, Puigdemont!"

Convocados por la plataforma Universitats per la República y el Sindicato de Estudiantes, los estudiantes recorrieron el centro de la capital catalana y llevaron su protesta hasta la plaza de Sant Jaume, donde tenían previsto pedir al presidente de la Generalitat que proclame la república catalana. Durante el trayecto, los manifestantes han gritado "Traidor, Puigdemont", ante la posible convocatoria de elecciones por parte del presidente de la Generalitat.

Encierro en la UAB

Los 200 estudiantes de la UAB que se encerraron el martes por la noche en la Facultad de Letras de esta universidad se han dirigido a primera hora de la mañana a la plaza Cívica del Campus con bengalas y, entre aplausos y gritos de independencia, han descolgado un cartel en el que puede leerse "Régimen del 78". Después, los manifestantes se han dirigido al centro de Barcelona para acudir a la manifestación central.

Los piquetes se han mantenido en la mayoría de las Facultades, aunque han sido menos los alumnos que han optado por ir a clase pese a la huelga, según han precisado a ABC fuentes universitarias. En algunas facultades, los sindicatos convocantes del paro han colocado pancartas en las entradas con agujeros y la palabra "Esquiroles" para señalar a los alumnos contrarios a la acción de protesta.

Seguimiento menor

El seguimiento de la huelga está siendo menor que en la anterior huelga estudiantil del 28 de septiembre, convocada para reivindicar la celebración del referéndum del 1-0 y que siguió entre el 80 y el 90 por ciento de los estudiantes. Según la Secretaría de Universidades, hoy en la Universidad de Barcelona (UB), que cuenta con más de 64.000 estudiantes, la actividad docente se ha suspendido completamente en las facultades de Filosofía y de Geografía e Historia.También ha habido cancelación de clases en Bellas Artes, Matemáticas e Informática, Educación, y Filología, mientras que en el resto de centros, el seguimiento de la huelga ha sido desigual.

En la UAB, la única en la que han convocado tres días de huelga, hasta mañana, en las facultades de Economía y Empresa, Ciencias Políticas y Sociología, Derecho, Filosofía y Letras, y Ciencias de la Educación, ha habido un seguimiento mayoritario, pero en los centros restantes la afluencia de estudiantes ha sido "diversa".

En la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), el seguimiento de la huelga ha sido "irregular" y ha habido afectaciones de la actividad estudiantil en grado diverso en la mitad de los centros docentes, mientras que en el resto la tónica general ha sido la normalidad. En la Universidad Pompeu Fabra (UPF), la afectación de la actividad académica ha sido moderada en los campus Mar y Ciutadella, y baja al del Poblenou.

En la Universidad de Lleida (UdL) la incidencia de la huelga ha sido "muy desigual" ya que si la facultad de Letras ha habido "un paro significativo" de las clases, ha habido un seguimiento bajo en la facultad de Ciencias de la Educación y en la Escuela de Agrónomos.

"No aceptamos elecciones"

El portavoz de la plataforma Universitats per la República -una de las convocantes de la huelga-, Jordi Vives, ha manifestado al iniciarse la manifestación en Barcelona que no aceptarán una convocatoria de elecciones autonómicas porque "se debe proclamar una república catalana ya en base a los resultados del referéndum del 1-O". Del mismo modo, Marta Rosique, también portavoz de la plataforma, ha manifestado su "apoyo, afecto y solidaridad con Jordi Sànchez y Jordi Cuixart" y ha exigido la no aplicación del artículo 155.

La marcha, en la que había infinidad de banderas independentistas y pancartas con lemas como "No podéis encarcelar a todo un pueblo", "Contra la represión franquista" y "Fuera el gobierno del PP", ha transcurrido sin incidentes de importancia. También se celebraron protestas ante el rectorado de la Universidad de Gerona (UdG), en Girona, la biblioteca Campus de Cappont de Lérida y el Campus Cataluña de Tarragona, según informa Universitats per la República.