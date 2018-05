«Me tocaba dos o tres veces al día. En total, fueron más de 200» Las víctimas del presunto entrenador pederasta relataron ayer en juicio los abusos

JESÚS HIERRO

BARCELONA

Tres exjugadores de un equipo de fútbol base de la comarca del Vallès declararon ayer en juicio que el que era su entrenador abusó de ellos. Les amenazaba y les daba collejas si no accedían a satisfacer los deseos sexuales de este supuesto pederasta.

La vista comenzó ayer en la Audiencia de Barcelona. Sentado en el banquillo, Eduardo L., que ahora tiene 29 años. Con los brazos cruzados y repantingado sobre su asiento, negaba con la cabeza cada vez que una supuesta víctima, detrás del biombo, relataba algo que él no considera ajustado a los hechos. Por ejemplo, cuando el que era su pupilo favorito aseguró a preguntas del tribunal que los abusos se producían «dos o tres veces al día». Más de 200 según cálculos de la víctima.

Era la temporada 1997/1997. Eduardo L. tenía predilección por tres de los jugadores del equipo, que tenían entre 13 y 14 años. Les llamaba «los galácticos» y les regalaba material deportivo. Con frecuencia invitaba a los tres a comer a su casa después de los partidos para ver películas y jugar a la «PlayStation». Los subía a la habitación -normalmente de uno en uno, aunque el alguna ocasión llevó a los tres juntos- y allí se producían los abusos.

«Nos daba un pantalón corto para que nos pusiéramos cómodos. Nos tumbábamos en la cama y empezaba a tocarnos haciéndose pasar por masajista. Primero las piernas, luego los genitales y nos hacía felaciones». Las tres víctimas describieron un «modus operandi» idéntico por parte de este supuesto depredador sexual, que entonces tenía 19 años. Las versiones de los tres chavales también coincidieron en poner sobre la mesa que Eduard L. se enfadaba si ellos no accedían a tener relaciones, que les daba «collejas» y que les amenazaba con no serían titulares o no jugarían al siguiente partido.

Uno de los tres menores, el predilecto según aseguraron sus compañeros, incluso se fue con el entrenador cuando éste cambió de equipo a final de temporada: «Me dijo que iba a ser capital, que lo iba a tener todo y que iba a jugar siempre». Al cumplir 15 años empezó a ser consciente de lo que pasaba y dejó el equipo para no coincidir con el que era su entrenador.

84 años de cárcel

El juicio continuará hoy, cuando está previsto que declaren el resto de los testigos y el acusado, porque el tribunal aceptó la petición de su defensa de que la de él sea el último de los interrogatorios. Eduard L. se enfrenta a 84 años de cárcel -que reclaman tanto la Fiscalía como la acusación particular- por abusar de cinco chicos menores, tres de ellos exjugadores, y también de una chica.