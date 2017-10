Letras expectativas Tensión de rotura Se percibe riesgo de rotura que puede derivar en colapso de la convivencia

JOAN CARLES VALERO

El cálculo de la tensión de los materiales es importantísimo en física e ingeniería para evitar roturas en las infraestructuras o edificios. Trasladado ese principio a la sociedad, los independentistas y sus medios de comunicación han sometido a la ciudadanía a un exceso de presión en su ingeniería social al forzar que Cataluña es «un sol poble» y solo respetar el pluralismo de quienes rompen con el resto de España. Por si no tuviéramos suficiente ansiedad frente a las desigualdades actuales y futuras derivadas del acelerado cambio técnico, tras las manifestaciones del 8 y del 12 de octubre se percibe riesgo de rotura que puede derivar en colapso de la convivencia si no apuntalamos nuestras relaciones con grandes dosis de tolerancia en lo personal y respeto a las leyes en lo social.

Como otros periodistas, ayer recibí una carta remitida por Iván C. y firmada simplemente por «un catalán», en la que pone de manifiesto la tensión emocional que sufre esa mayoría silenciosa de catalanes que ha asistido cariacontecida a la evolución del «procés» hasta llegar a los actuales límites de rotura. Tras señalar que «se habla mucho de las víctimas de las porras, y a algunos políticos se les llena la boca de derechos humanos», ese ciudadano se pregunta: «¿Por qué no hablan de las víctimas que está causando esta locura del independentismo? ¿Solo tienen voz los que más gritan, o duele más el golpe de una porra? ¿Hasta qué nivel hay que subir el tono de voz o el dolor para que oigan a las víctimas silenciosas? ¿Será necesario (Dios no lo quiera) un suicidio colectivo para salir en la TV, prensa, radio?».

Recomiendo el libro «El final del desconcierto», del catedrático de Política Económica en la UB, Antón Costas, en el que reclama un nuevo contrato social para que España funcione. Un nuevo contrato que incluya otro político de soberanía compartida en Cataluña que evite la quiebra del Estado. La Transición, recuerda el maestro, supo construir un contrato social y político que ha dado extraordinarios frutos en términos de progreso. Pero se ha deteriorado por culpa de la crisis y el surgimiento de populismos de izquierdas e independentistas. La tarea consiste ahora en renovarlo para abrir una nueva etapa de esperanza que pasa, según Costas, por una reforma constitucional que sea refrendada por todos los españoles. Porque el capital más importante siempre es el humano.