El sospechoso del crimen de Susqueda asegura que fue su hijo el doble asesino del pantano Un compañero de celda del principal sospechoso del crimen afirma que Jordi Magentí se vino abajo en la prisión de Figueras y le explicó que él solo ayudó a su vástago a esconder los cuerpos de los dos jóvenes muertos en el pantano de Susqueda

El mismo día que ingresó en la prisión de Figueres, Jordi Magentí, el presunto asesino de los dos jóvenes del Maresme en el pantano de Susqueda, le contó a su compañero de celda que quien había matado a la pareja era «su hijo» y que él, como gran conocedor de la zona, le había ayudado a deshacerse de los cuerpos.

Los Investigadores de la Unidad Central de Personas Desaparecidas (UCPD), que acudieron a la cárcel alertados por la dirección después de que el preso alertara de las manifestaciones del presunto autor del doble crimen, concluyeron que era creíble que hubiera contado esa historia, pero no la participación directa en el crimen que le atribuía a su hijo porque todo apuntaba al padre. Su compañero de celda -un preso de confianza asignado a él para evitar que se pudiese suicidar- le había preparado la cama y estaba a punto de ver una película cuando, llorando y de forma espontánea, le dijo: «Yo no he hecho nada», según fuentes policiales.

El preso intentó hacerle callar en varias ocasiones pero Magentí. estaba dispuesto a desahogarse y le dijo que el 24 de agosto, día en que desaparecieron los jóvenes Marc y Paula, «subió a pescar al pantano y escuchó detonaciones y gritos, pero pensó que eran debidos a la caza del jabalí». El preso, conocedor de temas de caza, le dijo que no siguiera por ahí porque sabía que la temporada de caza del jabalí empezaba más tarde, pero Jordi «no paraba de hablar, sin parar de fumar», y seguía con su relato exculpatorio, hasta que el recluso le cortó: «o te callas, o si quieres desahogarte, lo que tienes que hacer es contar la verdad».

Imagen del pantano de Susqueda donde muerió la joven pareja -ABC

Padre e hijo, cultivadores de marihuana

A partir de ese momento, cambió su versión de lo sucedido y aseguró que aquel día fue al pantano con su hijo para regar la plantación de marihuana que tenían en la zona -en la que afirmó le ayudaba porque le hacía chantaje emocional por haber matado a su madre a tiros en 1997-. Según Jordi, se fue a buscar agua y escuchó tiros y gritos y cuando regresó a la plantación se encontró que su hijo había matado a la pareja, pero no dio motivos, simplemente detalló que su hijo disparó a Marc por la espalda y a Paula en la cabeza.

Juntos «manipularon los cadáveres» y como él se reconoce un gran conocedor del pantano, fue quien eligió la zona donde tirarlos al agua, incluso le concretó a su compañero que les tuvieron que poner piedras a los cuerpos para que «no salieran a superficie». Una vez detenido, ya en comisaría, le contó al preso que le extrañó mucho que su hijo también estuviera detenido y que le dijera a gritos que le perdonara por lo que había hecho, pero que después del sufrimiento que le había causado al matar a su madre «se tenía que comer lo que había pasado» porque él "tenía mucha vida por delante y se lo debía