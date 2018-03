Siga en directo el Pleno en el Parlament de Cataluña El Parlament reivindicará que se pueda investir al ex presidente Carles Puigdemont, a Jordi Sánchez o a Jordi Turull

Es uno de los plenos más importantes de la historia en Cataluña. El Parlament quiere investir a un nuevo presidente de la Generalitat pese a tener a varios de los candidatos encarcelados en España o en Alemania como es el caso de Carles Puigdemont.

Junts per Catalunya, ERC y la CUP quieren sacar adelante una resolución, que no será más que una reivindicación política, para defender «el derecho» a que pueda ser proclamado presidente Puigdemont o alguno de los Jordis (Sánchez o Turull). Así, con el ex presidente en una cárcel de Alemania, con Turull en prisión (junto con otros cinco acusados de rebelión) e importantes protestas en las calles de Cataluña, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado este pleno que arranca a las 10 de la mañana.