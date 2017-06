El secesionismo necesita otra jornada decisiva. Otra jornada histórica. Otra más. Por eso, el independentismo anuncia -fecha y pregunta- un referéndum unilateral de autodeterminación. Hay que dar oxígeno a un «proceso» que se encuentra en su fase de agotamiento y colapso. Pero al nacionalismo catalán por mucho aire que insufle las cuentas no le salen. No hablo únicamente del apoyo social, político, legal e internacional. Hablo también, en este caso, del apoyo «de los nuestros». Es decir, de los suyos. De los afectos al régimen. ¿Qué han hecho Junts pel Sí y la CUP con el Pacte Nacional pel Referèndum? Pues les da las gracias por el trabajo realizado y, a continuación, les suministra otra cosa: el pasaporte. Adiós muy buenas. Y es que el Pacte Nacional pel Referèndum -formado por personas e instituciones de la sociedad civil que están en la salsa nacionalista y pretenden ampliar la masa crítica proreferéndum de autodeterminación- no se muestra partidario del referéndum unilateral, sino de un referéndum acordado con el Estado, vinculante y efectivo, que sea reconocido internacionalmente. Insisto en lo dicho más arriba: esa joya de la corona secesionista que es el referéndum unilateral, no recibe el apoyo de los «nuestros». O sea, los suyos.

Pese a ello, el secesionista catalán insiste y anuncia -por cierto, anunciar no es convocar ni celebrar- un referéndum unilateral. ¿Por qué? Porque, el «proceso» -prisionero de sus palabras, promesas y calendario- está en tiempo de descuento, porque necesita con urgencia oxígeno, porque precisa de jornadas decisivas e históricas. Todo ello -un clásico-, para recalentar el ambiente y movilizar a la fiel infantería independentista. Y para provocar la reacción del Estado con el objetivo de obtener provecho victimista de la misma. En cualquier caso, el «proceso», que por el camino está perdiendo -por el oportunismo político de quienes quieren satisfacer a unos y otros- a los comunes, inicia otra aventura que conduce a la nada.