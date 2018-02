Recogen 30.000 firmas en solo dos semanas para pedir al Gobierno que active la casilla del castellano Los impulsores de la campaña, asociaciones en defensa del bilingüismo, advierten al PP del coste electoral de no habilitarla en la próxima preinscripción escolar

E. ARMORA

Una campaña impulsada por diferentes asociaciones en defensa del castellano con el objeto de presionar al Gobierno para que active la polémica casilla lingüística, ha logrado obtener 30.000 firmas en solo dos semanas, según informó ayer el sindicato Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria AMES, uno de los promotores de la iniciativa.

La campaña, que también han liderado la Asociación de Profesores por el Bilingüismo (APB) y la Asociación por la Tolerancia (AT), así como algunas familias que llevan años luchando por una escuela catalana bilingüe, reivindica el trato igualitario del catalán y el castellano en la enseñanza. Los impulsores advierten al PP de que si no cumple lo anunciado en un principio y cambia el modelo de preinscripción «en las próximas elecciones lo pagará muy caro».

Escrito al ministro

En la página web de recogida de firmas, el sindicato AMES, que el pasado 2 de febrero presentó unescrito al ministro de Educación,Íñigo Méndez de Vigo, en el que denunciaba esta situación, recuerda que «es indiscutible que la forma más adecuada para enseñar a un niño es utilizando su lengua materna, ya que ello favorece la comprensión y la expresión (UNESCO 1953)» y que «está demostrado que los niños aprenden a leer de forma más rápida, cuando adquieren sus conocimientos iniciales en su lengua materna».

El sindicato atribuye a esta situación las peores notas de los alumnos castellanohablantes y cita como ejemplo, los resultados que obtienen en las pruebas PISA. «En ellas se ve que el porcentaje de los alumnos castellanohablantes que no han llegado al nivel mínimo, es el doble que el de los catalanohablantes. Se confirma pues que el sistema de la inmersión lingüística en una sociedad bilingüe, no es un factor de cohesión social sino todo lo contrario, ya que genera fractura social, al perjudicar a aquellos que no pueden aprender a leer en su lengua materna», arguye.

«Dos horas no son suficientes»

El sindicato lamenta también que «los defensores del sistema de inmersión lingüística no quieran reconocer esta realidad, sino que se empecinen en defender que con solo dos horas semanales de castellano en Primaria y tres horas en Secundaria, el nivel de nuestros alumnos es superior a la media de España, en la que todas las clases, menos el inglés, se dan en castellano».

Para mejorar esta situación, el sindicato propone «que en Cataluña los alumnos fueran escolarizados inicialmente en su lengua materna, sea el catalán, sea el castellano, y que progresivamente se fuera incorporando la otra lengua, para que, al final de la enseñanza obligatoria, todos los alumnos que viven en Cataluña supieran catalán y castellano».«La ley de educación nos permite pedir que exista una opción lingüística para todos los alumnos que la pidan, en la que el castellano, junto con el catalán, sea lengua vehicular en una proporción razonable. Este mínimo es lo que aquí pedimos», añade.

«Para conseguirlo te invitamos a que firmes esta petición en la que solicitamos a la Consejería de Enseñanza de Cataluña que establezca la opción lingüística en la que el castellano también sea lengua vehicular», concluye.