Puigdemont anunciará los pasos a seguir el sábado en Berlín «La opción más realista es no tener planes para el futuro», dijo el expresidente fugado a «The Times»

Rosalía Sánchez

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya vuelve a hacer las maletas. Carles Puigdemont ha convocado una nueva sesión plenaria en Alemania que tendrá lugar el sábado, 5 de mayo, y que no tendrá como objetivo únicamente hacerse la foto y «ponerse al día», como la anterior, sino que servirá repartir consignas. Fuentes cercanas a la organización del evento reconocen que «seguramente habrá que abordar el nombre de un cuarto candidato que desbloquee la situación y sirva para formar gobierno», aunque Puigdemont ha manifestado la semana pasada en Berlín su deseo de mantener su propia candidatura. En todo caso, la decisión se tomará después del pleno parlamentario catalán de los días 3 y 4 de mayo, que tratará sobre la reforma de la ley de Presidència que ha impulsado la formación para poder investir a Puigdemont a distancia. «A solo 17 días de que expire el plazo, ha llegado la hora de tomar decisiones y trazar una estrategia», se limitan a adelantar las mismas fuentes.

La llamada a la tropa para dar órdenes de actuación y concretar la estrategia contrasta con la deriva en la que parece instalado Puigdemont si nos atenemos a las entrevistas a la prensa internacional que sigue concediendo en Berlín. «La opción más realista es no tener planes para el futuro», ha dicho a The Times Magazine este pasado fin de semana, «en el peor caso, seré extraditado a España. Eso significa que mi futuro estará claro: décadas en la cárcel. Si no, probablemente pasaré muchos años en el exilio». «Soy un presidente. No llevo una vida clandestina sino que trabajo todo el día y me reúno con gente», ha insistido Puigdemont en esa entrevista, mostrando su intención de seguir siéndolo aunque sea «en el exilio».

La reunión del día 5 en Alemania, tendrá lugar dos semanas después del anterior encuentro de Puigdemont con su formación, el 18 de abril pasado, en Berlín. Tanto la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, como el vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, viajaron además la semana pasada a la capital alemana para reunirse con el presidente destituido, que tiene permiso para moverse por Alemania con la única condición de acudir cada martes a fichar a una comisaría de policía. Según fuentes de JxCat, la única indicación de su líder es, por ahora, la convocatoria para el sábado, para la que todavía no se ha cerrado ni la hora ni el lugar del cónclave.

Y todo esto a la espera de la decisión definitiva del tribunal de Schleswig Holstein sobre el traslado a España de Puigdemont, cada día rodeada de mayor opacidad. Aparentemente, ese tribunal sigue recibiendo documentación de las autoridades judiciales españolas mientras transcurre el plazo de 60 a 90 días en que debería terminar el proceso. Mientras eso ocurre, el tribunal no ofrece información sobre el estado del procedimiento y se niega a proporcionar, por ejemplo, un sencillo curriculum vitae profesional de los jueces que componen la primera Sala de lo Penal, en cuyas manos está el caso de Puigdemont y cuyos nombres ni siquiera fueron citados por el tribunal cuando anunció la libertad bajo fianza del detenido.

Su presidente, Martin Probst, de 60 años, ha ejercido durante los últimos 40 en la misma ciudad en la que fue al colegio Domschule, por lo que no acumula experiencia sobre órdenes de detención internacionales. Si bien es cierto que esta primera sala se ocupa a menudo de órdenes de detención europeas, suele tratarse de delincuentes comunes que son enviados a Dinamarca o a Polonia, a menudo por robos de coches o contrabando. Además Probst llegó a ese puesto a principios de este año, por lo que prácticamente se ha estrenado con el caso Puigdemont. Hasta esa fecha, presidía la segunda sala, Derecho de Familia, en lo que sí es un experto. Ha escrito varios libros sobre mediación en divorcios y formó parte de una comisión de expertos reunidos por la ministra de Justicia socialdemócrata (SPD) Brigitte Zypries para legislar al respecto. El Tribunal tampoco ofrece información sobre la trayectoria profesional de los otros dos jueces de la sala, Matthias Hohmann de 62 años, y Matthias Schiemann de 63, que igualmente rechazan cualquier contacto con la prensa.

Quizá la decisión de Puigdemont de anunciar el próximo sábado, tras la reunión del grupo parlamentario, su decisión sobre la investidura, esté relacionado con el calendario de este tribunal, que sí es comunicado a la oficina de sus abogados alemanes. El partido, en todo caso, mantiene su compromiso a y su disciplina. «No se dará un solo paso si no lo ha autorizado Puigdemont», aseguran quienes preparan la reunión del sábado.