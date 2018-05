El presunto asesino del pantano de Susqueda calla ante el juez Un tribunal popular juzgaría al único sospechoso de acabar con la vida de dos jóvenes en el pantano

JESÚS HIERRO

El presunto autor del doble crimen de Susqueda prefiere mantener su silencio. Jordi Magentí, que permanece en prisión provisional como único sospechoso de haber acabado con la vida de dos jóvenes en el pantano a finales de agosto, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar.

El magistrado de instrucción número 2 de Santa Coloma de Farnés (Gerona) lo había citado hoy por una cuestión procesal. La ley regula que cuando las diligencias previas se transforman en un procedimiento de jurado debe citarse al investigado y tomarle declaración.

En este momento de la investigación, las partes personadas también pueden proponer al juez nuevas diligencias. Así, la acusación particular particular ha pedido que la actual pareja de Magentí, que se encuentra en Colombia, declare como testigo. Sin embargo, al ser su esposa tendría derecho a no hacerlo si no quiere.