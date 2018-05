Los padres guardias civiles de Sant Andreu reprochan al alcalde su tardanza en interesarse por el caso El coronel jefe de la comandancia acompaña a los progenitores en una cita de dos horas con el regidor Los juzgados de Martorell comienza a ofrecer a las víctimas personarse contra los docentes

JESÚS HIERRO

El alcalde de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Enric Llorca, recibió ayer a una decena de padres guardias civiles del instituto El Palau de la localidad, cuyos hijos supuestamente fueron humillados en las aulas por varios profesores tras las cargas policiales del 1 de octubre.

Según ha podido saber ABC, los padres agradecieron al regidor socialistas su interés por el caso pero le reprocharon que llega tarde. Le recriminaron que se han sentido solos y que nadie se ha preocupado por ellos desde que sucedieron los hechos a principios de octubre.

El encuentro duró unas dos horas. Participaron seis padres y cuatro madres, que estuvieron acompañados por el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu, donde trabajan, y que se encuentra a pocos metros del instituto. De ahí, que muchos alumnos del centro sean hijos de agentes del instituto armado.

El alcalde quería conocer de primera mano el relato de los padres de los menores. Les preguntó por qué no acudieron a la mediación con la Consejería de Enseñanza para tratar de resolver el conflicto. Según fuentes presentes en la reunión, le respondieron que no lo hicieron porque consideraron que el caso estaba politizado y no pueden pedir ayuda a quienes les critican y no creen su versión.

Por otra parte, las diligencias judiciales avanzan contra cuatro de los nueve profesores a los que la Fiscalía denunció por las supuestas humillaciones. La causa contra cinco de ellos se ha archivado al considerse que no había indicios de delito. El ministerio público presentó el lunes un recurso contra estos sobreseimientos.

Los docentes todavía no han sido citados a declarar pero, según fuentes del caso, el Juzgado de Instrucción número 7 de Martorell (Bacelona) -que se encarga de la causa contra tres de los cuatro profesores investigados- ya ha comenzado a ofrecer a los padres personarse en la causa, como siempre sucede al abrirse un procedimiento.