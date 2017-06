La Obra Social La Caixa facilita trabajo a 40.685 personas vulnerables en CataluÃ±a desde 2006

Incorpora, el programa de inserción laboral de la Obra Social La Caixa, ha facilitado 40.685 puestos de trabajo a personas en situación o riesgo de exclusión social en los primeros diez años de trayectoria del proyecto en Cataluña, según ha explicado esta mañana el responsable de Incorpora, Jaume Farré, que ha agradecido la colaboración de 10.571 empresas y 118 entidades sociales en esta década de trabajo.

Farré ha explicado que el programa nació el año 2006 con el objetivo de ayudar a entrar a personas en riesgo de exclusión en el mundo laboral, y ha detallado que el 9 por ciento de las personas se inicia con un contrato fijo y el resto temporal. En este sentido, el responsable de Incorpora ha celebrado que el 84 por ciento del total de los beneficiarios continúa trabajando -aunque sea en otra empresa-, lo que demuestra su inserción laboral.

Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria La Caixa, ha destacado la labor realizada por el programa en esta última década. «Lleva diez años uniendo las manos de muchas personas para ayudar a otras, para incorporarlas al mercado laboral. Desde la Obra Social La Caixa, hemos querido celebrar de forma especial la primera década de trayectoria con este reconocimiento a los que hacen posible el éxito del programa: las personas atendidas, las empresas, las entidades sociales, los técnicos que trabajan en estas entidades y los diversos agentes del territorio que colaboran. Es el reconocimiento a unas esperanzas compartidas», ha dicho Giró.

Siete millones de euros anuales

En Cataluña, el programa cuenta con un presupuesto de siete millones anuales, una cifra que asciende a 28 millones en el conjunto del Estado, donde ha insertado a 135.000 personas en diez años. En un inicio, la mayoría de los usuarios eran personas con discapacidad, aunque en la actualidad representan el 27 por ciento del total; el 42 por ciento de los casos se trata de discapacidad física, mientras que el 26 por ciento tiene problemas de salud mental -un ámbito en el que han intensificado esfuerzos-, y en menor proporción hay personas con discapacidad psíquica y otras de tipo sensorial.

Del resto de los usuarios, el 27 por ciento son personas mayores de 45 años; el 24 por ciento tiene entre 30 y 45 años con cargos familiares, y el 5 por ciento son personas privadas de libertad, mientras que el 1 por ciento son mujeres víctimas de violencia de género, que antes han pasado por un proceso con formaciones y talleres.

«Ayudar a la vulnerabilidad de las personas no se puede hacer de forma aislada», por lo que los responsables de la iniciativa han apostado por crear red entre las entidades y empresas. Farré ha recordado que el programa realiza un seguimiento de la persona que inicia un trabajo, a la vez que se ayuda a las empresas a analizar los puestos de trabajo que necesitan.

También al lado cuando arranque el negocio

El responsable de Incorpora ha puesto en valor la nueva línea de autoempleo, de la que se han beneficiado 431 personas en un año para crear su microempresa, y ha añadido que hacen posible «no solo que la idea acabe siendo una realidad, sino estar al lado después para que el negocio funcione».

La responsable del programa de autoempleo de la Fundación de la Esperanza, Roser Masjuan, ha explicado que entre los beneficiarios hay personas de todo tipo que no pueden acceder a un crédito por falta de aval o garantías, y a través de una colaboración con MicroBank se ofrece un préstamo de 25.000 euros por personas.

Juan Carlos Quintana, que sufre una discapacidad, es uno de los que se ha beneficiado del programa. «Hacía tiempo que buscaba trabajo, pero tenía dificultades para aprender o mantener conversaciones. Sin embargo, en Incorpora desde el principio me hicieron un seguimiento y ahora llevo nueve años trabajando en Decotec. Me siento cien por cien más independiente y vivo solo y tranquilo. Además, soy responsable para cumplir con el trabajo, y los que me rodean me entienden y me quieren, algo muy importante para mí», explica.

Fausto Luna y Nuria Citoula iniciaron su itinerario Incorpora con una dificultad principal para encontrar trabajo: su juventud y su situación de exclusión financiera. «Desde que ideamos nuestra pastelería artesanal y ecológica Uay Balam hasta que la inauguramos, pasó un año y medio en el que contamos con la ayuda del servicio de autoocupación de la Fundación de la Esperanza y MicroBank. La entidad nos asesoró de forma personalizada para realizar el plan de empresa, y ahora nuestra vida ha cambiado por completo porque hemos hecho realidad nuestra empresa y nos levantamos cada día pensando en cómo mejorarla para hacerla crecer», relatan.

Por su parte, el técnico de Incorpora de la Fundación Privada El Molí d'en Puigvert Bernardo Muñoz ha precisado que el itinerario se inicia con una entrevista con el usuario, en la que se valora si está en condiciones de empezar a trabajar -y se busca un empleo en una bolsa de trabajo o con empresas determinadas-, o bien si necesita formación.

10.571 empresas comprometidas con el proyecto

En estos primeros diez años, han colaborado con Incorpora 10.517 empresas catalanas, comprometidas con este proyecto de responsabilidad social. El trabajo en red entre el sector empresarial y el socia ha sido posible gracias a 118 entidades, que son las encargadas de desarrollar el proyecto en todo el territorio a través de 257 técnicos de inserción laboral.

En el marco de la celebración de los diez primeros años del proyecto de la Obra Social La Caixa, celebrará esta tarde un acto en CaixaForum Barcelona en reconocimiento a todas las empresas, organizaciones e instituciones que forman parte de la amplia red Incorpora y que contribuyen a construir una sociedad más justa, solidaria y cohesionada.