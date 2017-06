El obispo de Solsona pide perdón a los padres de los homosexuales por sus palabras

El obispo de Solsona, Xavier Novell, ha roto hoy su silencio tras su glosa del 21 de mayo, en la que atribuía la homosexualidad a la ausencia de una figura paterna en las familias, y ha pedido disculpas a los padres y madres que se hayan sentido dolidos por sus palabras.

"No he buscado ofender a nadie, pero pido disculpas a los padres y madres que se hayan sentido dolidos. He recibido llamadas y cartas de algunos de ellos y lamento que se hayan sentido juzgados por mi pregunta", asegura en la glosa dominical del día 11, que ha hecho pública este jueves.

Novell, que ha agradecido a aquellos que han entendido de forma correcta sus palabras, afirma que "no pretendía ofender, ni creo que haya discriminado ni lesionado ningún derecho personal".

"Estoy convencido de que, como dice la Iglesia, toda persona es digna de respeto sea cual sea su raza, nacionalidad, religión y tendencia sexual", añade Novell.

En una línea similar, deja claro que "no he hablado hasta ahora porque no veo nada que rectificar ni me han atemorizado las amenazas políticas. Motiva esta nota la inquietud de conciencia por si alguien se ha sentido herido o culpabilizado por mis palabras y la insistencia de algunos al considerar mi silencio perjudicial para la convivencia social y para la Iglesia", sostiene.

El obispo, cuyas palabras generaron un aluvión de críticas, sigue diciendo que no es intención suya mantener "un conflicto abierto con los partidarios de la ideología de género", aunque, a la vez, "no evitaré defender el derecho de los pastores de la Iglesia de enseñar la doctrina católica, acogidos por la libertad de expresión".

Novell cierra su carta advirtiendo de que "continuaré presentando sin miedo la visión cristiana sobre la persona y las consecuencias morales que se derivan".

El Observatorio contra la Homofobia quiere una reunión

El presidente del Observatorio contra la Homofobia (OCH), Eugeni Rodríguez, ha dicho hoy que "le gustaría" mantener una reunión con el Govern y con la Iglesia católica para trasladar a los eclesiásticos "el daño que hacen" los discursos "homófobos"como el del obispo de Solsona.

En declaraciones a la prensa en el Parlament tras mantener una reunión con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Rodríguez ha explicado que las palabras del obispo en las que se preguntaba si la homosexualidad puede ser debida a la falta de la figura paternal, generan "un daño muy grande entre niños y adolescentes homosexuales", ha dicho.

"Consideramos que son opiniones muy graves que crean un sentido muy homofóbico a su alrededor y nos gustaría tener una reunión con el Govern y con la Iglesia católica para poder poner sobre la mesa los discursos que hacen y el mal que generan", ha declarado.