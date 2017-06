Anda la cosa revuelta por esas plazas, principalmente por la madrileña de Las Ventas. Vaya lío con la remodelación necesaria para adaptar el coso taurino a la normativa de espectáculos. Que si se interrumpe la temporada, que si no. En fin, menudencias con lo que sucedió y sucede por aquí. Fíjense, la Monumental de Barcelona en perfecto estado de revista y al parecer sin trabas administrativas, tanto que hace tan solo unos días decenas de «discjockeys» europeos pincharon durante tres días en la plaza en ese gran evento denominado la Gran Corrida Cultural; sí, ese del cartel con la morena a la andaluza y la plaza al fondo.

Aquí con la plaza preparada para los espectáculo no taurinos y en Madrid el Ayuntamiento de Carmena que no permite ni uno. ¡El mundo al revés!

No sé si Balañá III, el del «no es no, por el momento», estaría dispuesto a un pacto entre caballeros con la actual empresa de Madrid, la del productor Simón Casas y Nautalia. Yo te dejo organizar en Barcelona toda la programación de eventos y espectáculos ajenos al toro, y a cambio me traspasas alguna de las corridas de fuste que todavía deben quedar por programar en Las Ventas. El negoci es el negoci, y entre conciertos, espectáculos de motos, y otras fiestas, se podría, así, como quien no quiere la cosa, acabar con el «de momento».

Perdonen, deben de ser los calores, la insoportable humedad de estos días que afecta a las meninges. Qué iluso, y qué pena, con esa plaza a punto para cualquier cosa... que no sea una corrida de toros, no se van a complicar la vida a estas alturas. Mejor la Gran Corrida Cultural con música tecno a todo trapo, que la Corrida de la Cultura con Morante como cabeza de cartel. Todo acorde con los tiempos -políticos, sociales y económicos-, que le ha tocado vivir a este Balañá III. Mucho mejor el chun-chun, que verónicas y naturales.

Que no hay cambio con Madrid, vamos.