Los carteles ya están en la calle. Todo de lo más castizo, por no decir «typical spanish». Una morena de perfil con peineta y al fondo la Real Maestranza de Sevilla. Pero el espectáculo es aquí, en la mismísima Monumental. Lo pone bien claro: Plaza de Toros Monumental. Barcelona. Y por si hubiera dudas, en letra pequeña la dirección, Gran Vía de las Cortes Catalanas, 749.

A más de uno se le habrá alegrado el alma al ver el cartel, en el que con gran tipografía anuncia: «La Gran Corrida Cultural». Pues no, a Balañá no le ha entrado el mínimo remordimiento. Que no, que de repente no se le ha olvidado aquello que que «de momento» no se van a dar toros.

El cartelito de marras, con la morena, la peineta y la Maestranza al fondo, no anuncia toros, que lo de Gran Corrida Cultural no tiene nada que ver con la Corrida de la Cultura que se celebrará en Las Ventas, con Morante de la Puebla. En Barcelona, Balañá anuncia otra cosa, aunque se siga valiendo de los símbolos taurinos. Lo que va a tener lugar en la Monumental catalana los días 15, 16 y 17 de junio a partir de las tres de la tarde, es un festival musical o algo parecido. Música, arte, fotografía, gastronomía, espectáculo, reza el cartel. ¡Ah! La entrada a los eventos con invitación especial. Y todo organizado por Creaductions Arena, que a ciencia cierta no sé si es del propio Balañá o se trata de una de esas segundas empresas de las que tampoco quiere que den toros en su plaza.

Bueno, pues ya lo saben, la Monumental se abre, corrida se celebra. Otra cosa es que pese a toda la simbología utilizada, vayan a darse toros en la Monumental. Habrá fiesta, hasta gastronomía, y a partir de las tres de la tarde. Eso sí, no lo olviden, con entrada especial. Lo que no queda claro es si esa entrada especial incluye a los antiguos clientes del coso barcelonés. Sería un detalle, aunque en vez de al Juli y Talavante, fueran a ver a Aero Manyelo y Delano Smith.