El político belga que ofrece asilo a Puigdemont fue condenado por no acoger a una familia siria

En su viaje relámpago a Bruselas, Carles Puigdemont solo ha encontrado el apoyo de Theo Francken, secretario de Estado belga de Migración y Asilo. Mientras toda Europa le da la espalda, solo este diputado del partido independentista flamenco (N-VA) se ha mostrado dispuesto a ofrecer asilo político al ex president de la Generalitat.

«Los catalanes que se sienten políticamente amenazados pueden solicitar asilo en Bélgica. Puigdemont también pertenece a ellos. Eso es totalmente legal», ha indicado Francken a la cadena de televisión pública flamenca VRT News. Sobre la cuestión de si tal solicitud es realista, Francken ha respondido que políticos del País Vasco presentaron una solicitud de asilo en el paso. «En este momento no hay una solicitud todavía, pero todo evoluciona muy rápido. Veremos qué sucede en los próximos días y horas», ha señalado Francken.

Se da la circunstancia de que Theo Francken se negó en diciembre de 2016 a conceder visados a una familia siria que intentaba salir de Alepo, iniciando una crisis política en Bélgica. Francken actuó en contra de la opinión de los jueces argumentando que dar esos pasaportes humanitarios crearía un «precedente peligroso» que haría perder a Bélgica «el control de sus fronteras».

Como consecuencia, la Justicia reclamó a Francken una multa de 1.000 euros al día por cada miembro de la familia que pasase sin atender la decisión judicial (es decir, 4.000 euros al día).

Pero esta no es la primera polémica que protagoniza el secretario de Estado. En septiembre de este año, el primer ministro belga, Charles Michel, llamó al orden a Theo Francken por referirse en las redes a la detención de varios inmigrantes irregulares con la etiqueta «limpiar». «El vocabulario del señor Francken no es el adecuado. Cada uno ha de ser cuidadoso con su vocabulario», le dijo entonces Michel. El secretario de Estado, lejos de rectificar, dijo que se refería a «limpiar problemas» y no a «limpiar personas».