Miles de personas piden que sea la última Diada antes de la independencia de Cataluña

A la hora simbólica que evoca la Guerra de Secesión, las 17:14, han arrancado este domingo las manifestaciones independentistas en Cataluña con motivo de la Diada que organiza la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Las campanas de la Seo de Lérida han servido de pistoletazo de salida a las cinco concentraciones simultáneas en cinco ciudades distintas -Lérida, Barcelona, Tarragona, Berga y Salt- que este año ha sustituido a la tradicional concentración en la capital catalana.

A falta de cifras oficiales, la propia ANC avanzó esta semana que el número de inscritos a las cinco manifestaciones era inferior a la de los años anteriores. Unos 370.000, por los más de medio millón que se inscribieron el año pasado para la manifestación en la avenida Meridiana de Barcelona, sin ir más lejos. No en vano, la decisión de descentralizar por primera vez en cinco años la manifestación secesionista de la Diada se interpretó con un intento de disimular que la masa social pro-independencia -sea por el cansancio u otros motivos-, no aumenta, cuando no disminuye.

Cifras al margen, las fotos más esperadas de la j0rnada de hoy son algunas de las asistencias destacadas. Como la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el primer «president» que asiste a una manifestación independentistas de la Diada, en Salt (Gerona). O la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en Tarragona.

Con todo, las más destacada es, sin duda, la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que asiste a la concentración de Barcelona. La alcaldesa se ha situado con parte de su equipo municipal en la zona reservada a autoridades, aunque ha evitado fotografiarse con los líderes de los partidos independentistas.