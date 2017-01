El asunto del farolillo independentista en la cabalgata de los Reyes Magos de Vic, ha eclipsado otra muestra de manipulación de la conciencia de la que fueron igualmente víctimas los niños, en este caso barceloneses, en la cabalgata-espectáculo de Sus Majestades por la ciudad. Y es que el Rey Melchor aprovechó la ocasión para adoctrinar a los más pequeños en materia de ecología y refugiados. Que si los niños han de ayudar a parar el cambio climático, que si han de pedir bicicletas y convencer a los mayores para que separen residuos, reciclen y usen el transporte público.

Una manera de rectificar -dijo- lo que «se ha hecho mal durante mucho tiempo». Melchor prosigue con los refugiados que «huyen de la guerra buscando un lugar en donde arraigar y poder vivir en paz». Concluye: «Barcelona es una ciudad que ha decidido cuidar y acoger a estas personas. También niños y niñas, a quienes los mayores llaman refugiados y a los que muchos niegan refugio». Remata: «Ellos y ellas también merecen poder ser felices, tener sueños y poder construir, entre vosotros y vuestras familias, sus nuevas vidas. Cuando los tengáis cerca, compartid con ellos la vida de vuestros barrios y acogedlos».

Casualmente, el sermón de Melchor coincide con el de Ada Colau. A una alcaldesa ecologista y progresista le corresponde un Melchor ídem que difunde el programa del gobierno municipal en materia de medio ambiente e inmigración. A Melchor, ¿quién le ha votado para predicar lo que predica? Los niños y niñas -tratándose de progresistas no hay que olvidar nunca el femenino si uno no quiere ser tildado de facha- como objeto de colonización y transmisión ideológicas. Así se intenta modular y controlar a la carta la concepción del mundo, el pensamiento y la acción de los niños y niñas de la ciudad. Y el caso es que ese Melchor, tan preocupado por los barceloneses, podía haber instado a la alcaldesa a pactar los presupuestos municipales. Quizá no lo hizo -acepten la ironía- para no ser tildado de partidista.