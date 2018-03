Malestar en Junts per Catalunya y la CUP por el giro «autonomista» de ERC Los dirigentes Carles Riera (CUP) y Elsa Artadi (JpC) critican el artículo de Joan Tardà (ERC) en el que pide tender puentes con socialistas y comunes

El dirigente de la CUP Carles Riera considera «muy preocupantes» las tesis expuestas por el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, en un artículo publicado hoy en el que pide tender puentes con el PSC y los «Comunes». Las críticas del antisistema se suman a las expresada por Elsa Artadi -portavoz de Junts per Catalunya-.

Según ha indicado Riera en una entrevista en TV3, las manifestaciones de Tardà le han causado «perplejidad y muchísima preocupación». «Sí la línea a seguir es la que proponen Tardà o Pascal (dirigente del PDECat) seguro que no nos pondremos de acuerdo, porque la CUP no desea hacer autonomismo, no se puede pedir a la CUP que comulgue con esto», ha amenazado.

El dirigente antisistema también ha valorado negativamente unas declaraciones realizadas ayer por la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, en las que acusaba a la CUP querer mandar «a la papelera de la historia» a un gran número de dirigentes y políticos contrarios a sus postulados. Ante tal afirmación Riera ha señalado que su formación «quiere tirar a la papelera de la historia al autonomismo».

«No comparto que con quien hay que tender puentes es con Miquel Iceta, que es cómplice del 155», ha indicado por su parte Artadi, que considera que los puentes no han de ser con el PSC pero sí con el socialismo.