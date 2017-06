Lliures y Units per AvanÃ§ar, los restos de UniÃ³ se recomponen

El exdirigente de CDC Antoni Fernández Teixidó fue elegido ayer presidente del comité ejecutivo de Lliures en el congreso fundacional de este nuevo partido liberal y no independentista, que dijo que nace para «rectificar» la senda de los soberanistas y para hacer frente a la «desobediencia».

En su primera intervención como presidente del comité ejecutivo de Lliures, Teixidó alertó de que el proceso soberanista ha «radicalizado» las posiciones y «ha banalizado la política», por lo que ha subrayado que es la hora de que nazca «un partido nuevo para la rectificación».«Cataluña puede ir adonde quiera, pero de esta manera no, con la desobediencia no, con el abrupto permanente no, contra la ley no, de esta manera no», alertó.

El exconseller subrayó que Lliures es catalanista pero no independentista y defendió que, si tiene que haber un referéndum, debe ser «de forma acordada y con garantías». Para el líder de Lliures, si Puigdemont quiere que los catalanes hablen, debe «convocar elecciones», que es «lo que el país necesita» para abrir «una nueva etapa de negociación», en el caso de que no tenga mayoría el independentismo en las urnas.

Por su parte, el entorno del exlíder de Unió Josep Antoni Duran Lleida presentará el próximo lunes un nuevo partido con el nombre Units per Avançar (Unidos para Avanzar), que de momento tendrá como cara visible al exdirector y actualmente profesor de ESADE Carlos Losada.

Tras la desaparición de Unió, algunos dirigentes se refugiaron bajo el paraguas de la fundación de la formación democristiana, el Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll Alentorn (Inecha), que sobrevivió al concurso de acreedores y sirvió para impulsar un nuevo partido.

El nuevo proyecto presentará su manifiesto el próximo lunes y el encargado de hacerlo será Carlos Losada, como portavoz de los firmantes. Duran, que ya anunció la inminente aparición de un nuevo partido que entroncaría con lo que representaba Unió, ya se ha descartado para liderarlo, pero en la gestación de la formación sí han participado hombres vinculados a él, como el exeurodiputado Salvador Sedó o el exconsejero de Trabajo Ignasi Farreres, según fuentes conocedoras del proyecto consultadas por Efe.

El partido político será de raíz catalanista, humanista y democristiana, con vocación de centro y crítico con el proceso soberanista y las vías unilaterales, siguiendo la estela de Unió.