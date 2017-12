ELECCIONES CATALUÑA Josep Maria Gatell: «Hará falta visión de Estado a medio y largo plazo» Desde el Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Gatell, una de las máximas autoridades en sida a nivel mundial, confía en que tras las elecciones del 21-D Cataluña vuelva a la senda de la legalidad. Reclama, en Madrid y en Barcelona, altura de miras, capacidad negociadora y disposición a ceder

-¿Por qué hay que votar?

-Votar es la esencia de la democracia y por tanto creo que siempre hay que ejercer el derecho a votar. Si no te gusta ninguna propuesta siempre queda la opción de votar en blanco. Las elecciones del 21-D serán un poco peculiares por cómo se han convocado, pero creo que tendrán todas las garantías democráticas, como las han tenido todas las elecciones autonómicas anteriores. Espero que sus resultados se respeten, contribuyan a clarificar la situación y que Cataluña tenga un gobierno estable y eficiente. Para ello creo que será necesario mejorar la cultura del diálogo, la negociación (todos tendrán que ceder algo) y los pactos constructivos. Diversos países Europeos son buenos ejemplos.

-¿Cataluña tiene remedio?

-Cataluña debe ser parte de la solución, no del problema. La historia demuestra que ha sido casi siempre una de las regiones europeas con mayor dinamismo económico, social y cultural.

-¿Tiene claro su voto?

-Lo importante es votar aunque sea en blanco. Personalmente, sí tengo claro qué votaré.

-¿Cuál es la primera medida que debería adoptar el nuevo president?

-Construir un gobierno estable (para lo cual habrá que fomentar la cultura de la negociación y los pactos postelectorales) y eficiente (para lo cual tendrá que estar compuesto por profesionales competentes). Después, ponerse a gobernar inmediatamente, gobernar dentro de la ley y, en caso que sea necesario, cambiarla por mecanismos legales y democráticos. Por este camino ninguna aspiración es ilegítima.

-¿Qué es lo peor que ha hecho el actual Govern?

-No respetar la ley en lugar de tratar de cambiarla e intentar un cambio de gran magnitud con una mayoría inexistente (en votos) o muy exigua (en diputados).

-¿Y lo mejor?

-Poner un problema real encima de la mesa. Las cosas no podrán seguir igual, como si nada hubiera ocurrido. Para ello harán falta verdaderos estadistas en Barcelona y en Madrid, visión de estado a medio y largo plazo y capacidad y voluntad negociadora. Para alcanzar pactos no se puede partir de líneas rojas, todas las partes han de estar dispuestas a ceder algo. Tras una negociación fructífera no puede haber vencedores ni vencidos.

-¿Cómo se imagina Cataluña dentro de un año?

-La imagino con un gobierno estable y eficiente y tratando de conseguir sus aspiraciones legítimas dentro del marco legal.

-¿Hay vida más allá del debate independentista?

-La independencia es una posible solución, pero no la única ni necesariamente la más eficiente y provechosa para los ciudadanos de Cataluña.

-¿Hablará de política en la cena o comida de Navidad?

-Sí. Vivimos en una sociedad bastante polarizada (no solamente en Cataluña) y la única solución es el dialogo y la negociación respetando las opiniones de los demás y estando dispuestos a ceder algo.

-¿Quién se merece que los Reyes le traigan carbón?

-Los Reyes traen carbón a los que no se han portado bien el año anterior. Cada uno puede identificar a quien quiera como merecedores de carbón. Hay mas de uno y en todas partes.