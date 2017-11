James Ellroy gana el premio Pepe Carvalho 2018 El autor estadounidense recogerá el galardón en el Saló de Cent del Ayuntamiento el próximo 1 de febrero

Acostumbrado como está a repetir a quien quiera escucharle que es uno de los mejores escritores de esta era y que no hay autor vivo capaz de hacerle sombra, a James Ellroy (Los Ángeles, 1948) no le habrá sorprendido tanto que le hayan concedido el Premio Pepe Carvalho 2018 como que hayan tenido que pasar doce años y otros tantos autores para que los responsables de BCNegra se hayan decidido finalmente a hacerlo. «Siempre me ha dado un poco de miedo imaginármelo en el Saló de Cent»,confesaba en enero Paco Camarasa, comisario saliente de una cita que, ahora sí, propiciará lo que entonces el librero negrocriminal por excelencia no acababa de saber si sería una genialidad o una temeridad.

Y lo hará después de que un jurado formado por Carlos Zanón, Antoni Iturbe, Andreu Martín, Rosa Mora, Daniel Vázquez Sallés, Sergio Vila-Sanjuán y el propio Camarasa haya decidido que ya no tiene sentido hacer esperar más a quien, subrayan, ha ayudado a reinventar y expandir «los márgenes del género negro hacia territorios históricos, sociales y estilísticos personales y ambiciosos». Ellroy, prosigue el jurado, «es talento, oficio, trabajo y pasión», algo que él mismo se ha encargado de grabar a fuego en ese imponente arco narrativo que va de la primeriza «Réquiem por Brown» a la descomunal «Perfidia» pasando, cómo no, por su celebrado Cuarteto de Los Ángeles, formado por las novelas «La Dalia Negra», «El gran desierto», «L.A. Confidential» y «Jazz blanco».

Títulos todos ellos escritos a dentelladas y marcados por un estilo telegráfico y cortante con el que Ellroy se ha sumergido en el imaginario oscuro y violento de la América de mediados del siglo XX. Una época que ya marcó profundamente su biografía -toda su carrera está marcada por el asesinato no resuelto de su madre en 1958- y sobre la que vuelve una y otra vez en busca de unas respuestas que ha acabado transformado en torrenciales novelas policíacas que desbordan cualquier marco de referencia. De ahí nacieron también «Mis rincones oscuros», afilada autobiografía en la que relata la investigación sobre la muerte de su madre, o «A la caza de la mujer», descarnado título en el que relata, la búsqueda de su madre asesinada en las mujeres que han pasado por su vida.

Así, con sus rincones oscuros siempre bien a la vista y una habilidad especial para rastrear las miserias morales de la sociedad, Ellroy sigue sin dar tregua y, coincidiendo con la entrega del premio el próximo 1 de febrero, publicará en España «This Storm», segunda entrega de ese nuevo Cuarteto de Los Ángeles que el estadounidense ha concebido como precuela del primero. Una nueva oportunidad para acercarse a un autor que también ha triunfado lejos de la librería, con adaptaciones cinematográficas a cargo de directores como Curtis Hanson y Brian de Palma.

En Barcelona, Ellroy recogerá el testigo de Dennis Lehane, ganador de la última edición de un galardón instaurado en memoria del escritor Manuel Vázquez Montalbán y de su célebre Pepe Carvalho.