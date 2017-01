El instituto de la Seu d'Urgell que colocÃ³ cÃ¡maras en las aulas para evitar la conflictividad las retira

El instituto Joan Brudieu de la Seu d'Urgell (Lleida) ha decidido retirar las cámaras de videoviglancia que había colocado en algunas de sus aulas para evitar la conflictividad después de que la consejeria de Enseñanza vetara la medida. El centro indicó que colocó las cámaras porque algunos profesores informaron de reiterados conflictos que se producían en algunas clases.

«Una visión contraria a la realidad»

Hoy, el instituto ha emitido un escueto comunicado en su web oficial que apunta que «ante la polémica de las últimas semanas que no favorece, en nada, la imagen de buena convivencia de toda la comunidad educativa del Instituto Joan Brudieu y que, además, ofrece una visión del todo contraria a la realidad cotidiana de la vida del centro, en particular, y en la ciudad de la Seu d'Urgell, en general, se reconsidera la situación y la cámara, que no ha funcionado nunca, ha sido desinstalada».

Fuentes del departamento de Enseñanza han precisado que no había motivos para instalar las cámaras porque el instituto no es tan conflictivo y que antes de optar por esta solución «deben probarse otras vías».

Denuncia de los estudiantes

La Asamblea de Estudiantes del instituto expresó este fin de semana su rechazo a la medida en un comunicado. En su escrito, acusó a la dirección del centro de «abuso de situación de control». Por ello, pidió apoyo a las familias y el equipo docente para presionar al centro con el objeto de que reconsidere la medida.

Fuentes del instituto precisaron que desde hace años hay cámaras instaladas en el exterior del centro, ya que «durante años un grupo de gamberros provocaba desperfectos en el exterior de las instalaciones durante los fines de semana».