CSI informático contra el terrorismo

El denominado internet profundo, invisible, oculto, lo que se conoce como la «dark web», da cobijo a un gran volumen de información encriptada que supone un desafío para las agencias de orden público debido a su inaccesibilidad. Ahora, una plataforma internacional, integrada por expertos en nuevas tecnologías y cuerpos policiales de diferentes países europeos, han dado el primer paso para crear una plataforma inteligente dirigida en exclusiva a detectar actividades terroristas en la cara más oscura de la red.

El proyecto «Retrieval and Analysis of heterogeneous Online Content for Terrorist Activity Recognition» (TENSOR), coordinado por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte y que forma parte de la iniciativa «Horizonte 2020» de la UE, empezó su andadura el pasado 1 de septiembre y dispone de un presupuesto de 5 millones de euros para los próximos tres años, según han precisado a ABC fuentes de la Universidad Pompeu Fabra, (UPF) de Barcelona, que participa en el proyecto a través de su Grupo de Investigación en Tratamiento Automático del Lenguaje Natural (TALN).

Que escapan a las búsquedas convencionales

El objetivo de este equipo de expertos de la UPF, es según Leo Wanner, responsable del equipo de la UPF y uno de los autores principales de la investigación, es hallar los contenidos de internet que escapan a los motores de búsqueda convencionales y que éstos no pueden indexar. «Los profesionales de la Pompeu Fabra están acostumbrados a categorizar y descifrar un gran volumen de información que aparece oculta o encriptada en internet. Por eso ahora ofrecen su experiencia a los agentes del orden para detener a tiempo desde la red posibles amenazas terroristas», según explican portavoces de la universidad catalana, uno de los partners del proyecto, en el que también colabora el departamento de Interior de la Generalitat.

Un doble reto

Según la UPF, las agencias se enfrentan al doble reto de tener que extraer contenidos significativos de enormes cantidades de datos en línea y de identificar aquellos contenidos que puedan contribuir al avance y la radicalización de la actividad de estos grupos radicales y al reclutamiento de personas para el terrorismo organizado.

La plataforma integra un conjunto de herramientas automáticas y semiautomáticas de última generación que penetran en internet y que extraen información multimedia (imágenes de vídeo, audio y contenidos multilingües), realizan la categorización, filtrado y análisis de estos contenidos, y crean en tiempo real pistas de auditoría automatizadas. El consorcio del proyecto reúne centros de investigación, empresas del sector y expertos en leyes de siete países europeos, entre ellos Francia, Italia, Bélgica y Gran Bretaña.