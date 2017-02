La publicidad de Hooters podría ser sancionada en Cataluña, en aplicación del código ético para medios de comunicación que creará el Institut Català de les Dones (ICD), en aplicación de la Ley 17/2015 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, como anunció en abril de 2016.

La presidenta del ICD, Teresa M. Pitarch, ha evitado valorar este caso concreto, porque se trata solo de un anuncio, pero ha explicado que el ICD valora el tipo de publicidad de las empresas, y ha dicho en declaraciones a Europa Press que si se considera discriminatorio será sancionable, en aplicación al código de buenas prácticas que está elaborando el ente.

Ha añadido que éste código también abarcará aspectos como los juguetes sexistas, de niños y niñas que incitan a los estereotipos de roles y de género, como es el caso de unos disfraces que generaron polémica recientemente por ofrecer una imagen sexualizada de niñas, según recuerda Ep.

Además de advertir a la empresa de que son conductas que no son éticas, que no son adecuadas, el ICD se pone a disposición para ayudarlas cuando se trata de empresas que no se dan cuenta de que el anuncio que están haciendo va en contra de la norma: "Más allá de esto, sancionaremos", ha asegurado Pitarch.

Especial atención a la infancia

También ha dicho que habrá una especial atención a todo lo que afecta a la infancia: "Tenemos que educar en la igualdad, y esto no deja de ser un tipo de educación, la que hacen los medios, las empresas y las productoras", ha reflexionado.

"Aquí se empieza el cambio cultural, desde la educación", ha añadido la presidenta del Observatori Dona, Empresa i Economia (Odee), Núria Lao, que ha presentado este miércoles un estudio sobre la cuantificación económica del trabajo doméstico, junto Pitarch y a la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Carme Poveda.

El alcalde de Viladecans (Barcelona), Carles Ruiz, mostró su "incomodidad" ante la posible llegada al Centro Comercial Vilamarina de un establecimiento de Hooters, la cadena de restaurantes de origen norteamericano que tiene como uno de sus principales reclamos el servicio de camareras con poca ropa y muy exuberantes.