Feijóo: «Una parte de la política catalana intenta parecerse a la España pétrea y aislada que quedó atrás»

El president de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, denunció ayer en Barcelona ante el conseller de la Generalitat, Josep Rull, que “una parte de la política catalana intenta parecerse a la España pétrea y aislada que quedó atrás”.

En la clausura de los Títulos de Excelencia Galega entregados anteanoche por la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-Cat), Feijóo record que ambas comunidades, la gallega y la catalana, "son cofundadoras y copropietarias del Estado que algunos quieren romper y que fue fruto de la Constitución de 1978, en cuyo proceso de fundación participaron todos los pueblos de España”.

En su discurso, el president de la Xunta advirtió que "a veces se escuchan referencias al Estado o la España, equiparándolos a Madrid, cuando ni España ni el Estado son Madrid, sino una sinfonía de pueblos que deciden qué partitura interpretar”. Tras felicitar a los premiados y destacar la labor de los empresarios gallegos afincados en Cataluña, Feijóo subrayó que “el Estado es plural y autonómico, hasta el punto de que el representante común en cada comunidad es el presidente de la misma”.

Feijóo subrayó la dualidad de los empresarios gallegos de Cataluña, fruto de “una pertenencia, identidad y fidelidad doble que no provoca ninguna perturbación y nos hace más aptos para el mundo global”, dado que “el gallego siempre es suma de pertenencias y no nos obligan a elegir entre el padre y la padre”, extremo singular en estos tiempos de patriotismo excluyente. Ante Rull y el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el president de la Xunta subrayó que “el gobernante no debe ser un profeta de la tierra prometida, sino gestor con metas realistas”.

Por su parte, Millo reveló en su intervención que cuando Josep Piqué le pidió encabezar la candidature del PP por Girona sin muchas posibilidades de que saliera elegido, pidió al entones presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo que le ayudara en la campaña, cosa que hizo y salió elegido. En su discurso, el conseller Josep Rull, que asistía en representación del president de la Generalitat, descató que los gallegos son “foco de prosperidad, fidelidad a las raíces y capacidad de integración” y que es un pueblo “que va de lo global a lo local”. Rull señaló a Julio Fernández Rodríguez, president de AEGA-Cat, como “la metáfora del gallego catalán”.

Por su parte, Julio Fernández Rodríguez hizo hincapié en la dedicación de los premiados, “que sirve de inspiración para avanzar y afianzarnos en los valores que permiten hacer realidad una cultura empresarial exitosa y más humana”.

En esta decimotercera edición, celebrada en las instalaciones del Eurostars Grand Marina Hotel del Grupo Hotusa que preside el también gallego Amancio López, los premiados con los Títulos de Excelencia Galega han sido: Carlos Vasallo Tomé, presidente y copropietario de America CV Network, el mayor grupo independiente de televisión en español de EE.UU; Ventura González Prieto, fundador y presidente honorífico de Grupo Vegalsa-Eroski; María José Alonso Fernández, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela; Nancho Novo, actor, escritor, músico y director teatral; David Cal, piragüista con cinco medallas olímpicas; y Fundación Nortempo, entidad dedicada a la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.