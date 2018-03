Las escuchas e imágenes en una gasolinera, claves en la investigación de Susqueda El sospechoso y su hijo se dedicaban al cultivo y tráfico de marihuana

JESÚS HIERRO

Un exceso de confianza al teléfono, y unas imágenes suyas en una gasolinera el mismo día en el que se cometió el doble crimen del pantano de Susqueda (Gerona), son los dos elementos determinantes que condujeron el pasado lunes a la detención Jordi Magentí como supuesto autor del asesinato de la joven pareja del Maresme en agosto pasado. Según fuentes de la investigación consultadas por ABC, y cuando los Mossos d’Esquadra ya estaban sobre la pista de Magentí, la grabación de las conversaciones telefónicas que el sospechoso mantuvo con su esposa, en esos momentos en Colombia, confirmaron que las sospechas iniciales sobre la autoría del crimen estaban bien encaminadas.

En dichas conversaciones, además de anunciar la intención de abandonar España para irse a Colombia -lo que acabó también precipitando la detención-, Magentí reconoce a su mujer estar muy presionado, lo que junto a otras alusiones «muy explícitas», apuntan las mismas fuentes, confirmaron las sospechas. Otro elemento determinante fueron las imágenes captadas por una cámara de una gasolinera en la que el sospechoso, con su Land Rover blanco , estaba en la misma franja en la que se produjo el crimen. El hecho de que durante el primer interrogatorio Magentí mintiese y asegurase que estuvo allí un día después confirmó a los investigadores que habían dado con el asesino.

De hecho, los indicios que se acumularon cuando ya se seguía su pista corroboraron la primera impresión que los Mossos tuvieron al hallar los cuerpos en el pantano, no tanto un pálpito como el sexto sentido que da la experiencia. «Ese crimen no era el de un novato. El autor ya había matado», asumieron los investigadores desde el primer momento.

Junto a estos indicios, la investigación ha confirmado también que el cultivo y la venta de marihuana eran la principal fuente de ingresos del sospechoso y de su hijo. Era, por así decirlo, su negocio familiar. En los registros efectuados se encontraron, entre otras cosas, abundante cantidad de marihuana. También una pistola calibre 22 incompatible con las heridas de las víctimas.

El hijo de Magentí -J.M.G.- quedó ayer en libertad con cargos después de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Coloma de Farners. El joven se negó a declarar. Se le imputa, precisamente, un supuesto delito de tráfico de drogas. Al cierre de esta edición, su padre todavía no había pasado a disposición del juzgado. Los Mossos tienen hasta las nueve de la mañana de hoy para trasladarlo. Ayer, ante la Policía se acogió a su derecho a no declarar, estrategia de defensa habitual cuando todavía no se ha levantado el secreto de la causa.

La relación entre padre e hijo se fortaleció en los últimos años gracias a este negocio ilegal, algo sorprendente teniendo en cuenta que J.M.G. es uno de los dos hijos que Magentí tuvo con su primera mujer, a la que acribilló a tiros en plena calle en 1997. El entonces menor tenía siete años. Ahora, a sus 27 años, vive en Salt (Gerona) con su pareja y tiene antecedentes por cultivar marihuana. Los Mossos sospechan que su padre aprovechaba sus salidas para cazar y pescar en el pantano -donde presuntamente mató en agosto a los jóvenes del Maresme- para cuidar las plantaciones.

El abogado de Anna Gabriel

Jordi Magentí y la exdiputada de la CUP en el Parlamento catalán Anna Gabriel, encausada por el «procés», comparten letrado. Es Benet Salellas, reconocido abogado de Gerona vinculado a la izquierda independentista y diputado de la CUP en la última legislatura en la cámara catalana.