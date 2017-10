Codorniu refuerza su apuesta por la gama «Premium» con el cava más caro del mundo Desafiando el clima político, lanza la segunda añada de la colección “Ars Collecta” tras haber agotado en menos de un año todas las existencias

Contracorriente, con una decidida apuesta por prestigiar su producto estrella, el Grupo Codorniu acaba de descorchar la segunda añada de su obra magna, “Ars Collecta”, donde destaca 457, el cava más caro del mundo, con cien meses de envejecimiento y una edición limitada a mil botellas que se venden a 175 euros. La presidenta de la empresa familiar más antigua de España, Mar Raventós, reconoce a ABC que “a pesar de que hoy la política domina, hemos querido mantener el lanzamiento de nuestro producto más singular y longevo porque los amantes del vino lo adoran”. De hecho, la primera añada de la colección se ha agotado en menos de un año.

Mar Raventós añade que el traslado de su sede de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) a Haro (La Rioja), solo obedece “para preservar el interés de la compañía, de sus trabajadores, clientes y de sus 619 accionistas, que son los actuales miembros de la familia”. Desde el año 1551, Codorníu permanece en manos de la misma familia y ya son 18 las generaciones dedicadas a la tierra y herederas de un saber enológico que han sabido transmitir de padres a hijos junto con el legado de sus antepasados. Una historia de más de 466 años durante los cuales se ha convertido en un referente mundial, líder en la elaboración de vinos y cavas de alta calidad y en una de las compañías vitivinícolas más importantes del mundo. Para Mar Raventós, “mis antepasados debieron afrontar en muchas ocasiones crisis más importantes que la actual, por ejemplo, para hacer frente a la filoxera que literalmente mataba los viñedos”.

El director general del grupo Codorníu Raventós, Javier Pagés, espera por su parte que la crisis política en Cataluña se solucione y que esta situación no provoque un boicot contra el cava catalán. Pagés ha asegurado que es “optimista” y que confía en que, a pesar de las dificultades, “las cosas se arreglarán y no se dañará la economía”. El directivo, que esta semana ha presentado una línea de cavas de alto prestigio, se ha mostrado confiado en que no haya un boicot contra el cava de cara a estas Navidades, la temporada de mayores ventas del sector.

La segunda añada de Ars Collecta, su colección de cavas de alto prestigio, un proyecto que la empresa elaboradora de cava más antigua de España estrenó el año pasado y para el que se necesita más de una década de gestación. La exclusiva colección se compone del emblemático Jaume Codorníu; de tres cavas de Paraje Calificado - La Fideuera, El Tros Nou y La Pleta-; y del 457, un exquisito coupage de los tres parajes calificados, que toma el nombre del número de vendimias que Codorníu llevaba en 2008, desde 1551.

La nueva añada de Ars Collecta sale al mercado antes de lo previsto, tras el exitoso agotamiento del “stock” de todas las existencias que salieron a la venta el noviembre pasado. Además, este año Ars Collecta se estrena con la prestigiosa calificación de “Cava de Paraje Calificado” que lucen los tres monovarietales La Pleta, El Tros Nou y La Fideuera. Esta nueva calificación, otorgada por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es un distintivo exclusivo para aquellos cavas elaborados con uvas de un paraje determinado, cuyas condiciones edáficas y microclimáticas propias, junto con unos criterios de calidad en su producción y elaboración, han propiciado un cava de características singulares, y que solo poseen 15 cavas de todo el país, tres de ellos, los mencionados de Codorníu. Tres cavas con un envejecimiento de más de 90 meses que expresan la fuerza y la singularidad del suelo y del clima donde nacen.

Y es que, Ars Collecta es una colección ideada para dar forma a la propia historia de la casa, al hacer referencia su propio nombre al “arte de la recolección” y a la “colección de arte”. Este ambicioso proyecto arrancó hace más de 10 años cuando Javier Pagés, director general del grupo Codorníu Raventós, y el equipo de enología llevaron a cabo una exhaustiva clasificación de viñedos dentro de las más de 3.000 hectáreas que posee el grupo, identificando algunos de cualidades extraordinarios. En palabras de Pagés, “la colección Ars Collecta ha marcado un punto de inflexión en nuestra historia, y nos ayuda a romper el mito de que solo hacen máxima calidad las bodegas pequeñas, y que aquellas de dimensiones mayores somos todas iguales”.

El grupo Codorníu Raventós cuenta actualmente con 10 bodegas repartidas en algunas de las mejores zonas vinícolas del mundo desde las que elabora vinos reconocidos como Viña Pomal, Scala Dei, Raimat, Legaris, Septima y Artesa, además de Codorníu. . Pionera en el sector y en la práctica de viticultura sostenible, dispone de aproximadamente 3.000 hectáreas de viñedo, lo que le convierte en el mayor propietario de viñedo de toda Europa.