Los ciudadanos reprochan los recortes sociales y recelan del proceso en su debate en TV3 con Puigdemont

Someterse a un debate televisivo con ciudadanos que eligen entre ellos las preguntas y sus portavoces tiene mucho riesgo para un político. Que se lo digan al expresidente Zapatero que no sabía el precio de un café en la calle, que no en el bar del Congreso.

Esta noche, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha "sometido" -es el verbo adecuado- al debate "Jo pregunto" (Yo pregunto, en catalán) en TV3. Un formato que se inspira en el programa de la TF1 francesa que en 2007 TVE adaptó con el nombre de "Tengo una pregunta para usted". Durante tres horas, en el teatro Conservatori de Manresa (Barcelona), el mandatario catalán ha contestado a las preguntas que le formularon en persona -en catalán y en castellano- doce ciudadanos elegidos por ellos mismos de entre 400 que se inscribieron y participaron en debate previos. También tuvo que atender a demandas de otros ciudadanos que no estaban en el mismo escenario que él o vía Twitter. Como una parada que está ocupando una sucursal bancaria en Vidreres (Gerona) con el apoyo de la PAH o un voluntario que ayuda a refugiados en Lesbos, Grecia.

El resultado de esta suerte de tercer grado al "president" fue un baño de realidad para Puigdemont y, por ende, su gobierno. La mayoría de ciudadanos -entre ellos, un maestro, una médico, una estudiantes, una inmigrante- le inquirieron, y criticaron, por asuntos como los recortes en sanidad y educación, la inmersión lingüística, el paro, las tasas universitarias, o los problemas de vivienda o infraestructuras. Nada que ver con el proceso independentista. O sí, según se mire. Como Leire, una universitaria de 19 años, que le preguntó "por qué es tan caro estudiar en Cataluña" y lamentó que "con la excusa de la independencia" los planes de educación "se quedan parados".

Encima, algunos de los que terciaron sobre la independencia lo hicieron para mostrar sus dudas sobre una Cataluña independiente. O peor: se declararon favorables a la misma y defraudados por la falta de avances. De coraje político. "La única estructura de Estado que se ha hecho es 'La Grossa' (lotería de la Generalitat)", le espetó Joan Gil, un joven politólogo de Manresa.

Puigdemont intentó lidiar con las cuestiones sociales intentando que el "procés" asomara, en cierto modo. Así, achacó algunos déficits de Cataluña a la falta de inversiones del Estado, caso del corredor ferroviario del Mediterráneo, o a sentencias del Tribunal Constitucional auspiciadas por el Gobierno que anularon leyes como la de emergencia habitacional y contra la pobreza.

Uno de los participantes más contundentes fue una médico del Hospital de Bellvitge, Teresa Fuentelsaz, que denunció los recortes en sanidad de medios y personal médico y las "listas de espera inabarcables". "No podemos engañar a la gente y decir que eso estará arreglado, pero es nuestro objetivo arreglarlo", repuso el presidente.

«El pueblo español no nos roba»

En cuanto a la cuestión identitaria, Puigdemont rebatió a la participante de más edad, Mari Carmen, una bibliotecaria jubilada de 81 años, que censuró que el "castellano se trate oficialmente en Cataluña como una lengua residual", pese a que hay miles de catalanes que lo tienen como lengua materna. Hubo pitos entre la platea y el presidente replicó que si hay una lengua en minoría en Cataluña es la catalana.

Puigdemont intentó convencer a los ciudanos independentistas que no ven claro que el "procés" avance -"¿Que no desobedecemos? ¿y el juicio del 9-N por qué es?", repuso- y aseguró que en "Europa no entienden que no podamos hacer un referéndum pactado". "Pero saben que, sino no puede ser pactado, lo haremos igual. Están avisados", añadió.

Otro participante, el director de escuela pública Lluís Cano, le afeó los discursos soberanistas que buscan la confrontación con el resto de comunidades. "¿Quién nos roba más: el pueblo español o los Pujol?", soltó Cano."El pueblo español no nos roba, seamos rigurosos", le contestó Puigdemont.

«Si no hacemos el referéndum, hemos fracasado»

Después de que a principios de año dejara claro que no se presentará como cabeza de lista del PDeCAT en las elecciones catalanas, hoy Puigdemont ha asegurado que piensa continuar en el cargo "hasta el final del trabajo" que representa "permitir que el pueblo de Cataluña decida si quiere ser un Estado independiente". La presentadora Lídia Heredia le ha preguntado entonces si aspiraría a ser candidato a unas nuevas elecciones si no se hace el referéndum, a lo que Puigdemont contestó: "Si no hacemos el referéndum, y no hacemos nada al respecto, y no tomamos decisiones, es que hemos fracasado", por lo que en ese caso "tanto da si se presenta uno u otro" como candidato del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat.