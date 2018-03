Cerca de 350.000 niños viven en situación de pobreza en Cataluña, y la Generalitat no trabaja para evitarlo «Ahora tenemos más niños pobres que en 2008, y los que ya lo eran ahora son más pobre todavía», advierte la ONG «Save the Children»

M. VERA

La desigualdad ha aumentado más entre los menores que entre el resto de la población catalana, así, un total de 348.000 niños viven en situación de pobreza en la comunidad. Alertada por esta realidad, la ONG «Save the Children» advierte que la Generalitat no ha incrementadolos recursos que dedica a este problema, decisión que consideran totalmente «anómala» y equivocada.

«Queremos que el nuevo Gobierno catalán que llegue vea cuáles son los retos en materia de infancia. Vemos que Cataluña presenta una situación totalmente anómala e invierte en infancia tres veces menos que la media europea», señala la responsable de políticas de infancia de «Save the Children», Emilie Rivas, en declaraciones a ABC.

La responsable de la entidad también ha mostrado su preocupación por la situación de pobreza infantil que hay en Cataluña y ha denunciado que los indicadores evidencian que en cada vez hay más niños pobres y la situación no hace más que empeorar. «Cataluña dedica el 0,8% de su PIB en protección social a la infancia, mientras que la media española es del 1,4% y la europea del 2,4%», alerta. «Ahora tenemos más niños pobres que en 2008, y los que ya lo eran ahora son más pobre todavía», agrega.

«Los niños son un colectivo que ni vota ni puede protestar, por lo que nunca acaba recibiendo la inversión que necesita»

Rivas considera que la comunidad presenta unas cifras «aterradoras y muy alarmantes», no obstante, reconoce que la nueva renta mínima para las familias con menores a cargo ofrece una rendija de esperanza después de años de recortes en las ayudas. A pesar de estas iniciativas, la portavoz de «Save the Children» apunta que hace falta «voluntad política» para que la infancia sea una prioridad. No en vano, según el estudio presentado hoy en el CaixaForum de Barcelona, hay miles de niños y niñas viviendo situaciones de violencia, «una realidad invisibilizada», según la ONG.

El estudio también destaca que el año pasado llegaron a Cataluña 1.489 menores extranjeros no acompañados, un millar más que en 2015. Sin embargo, el sistema catalán de protección de los menores que llegan sin nadie a España no está preparado para «recibirlos y atenderlos correctamente».