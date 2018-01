No es menos independentista, es más inteligente

El exconsejero de Justicia, Carles Mundó ha sido siempre el político más inteligente del independentismo y si mientras duraba el «procés» era de los pocos suficientemente sensato para explicar que la independencia exprés no existe y que desde luego lo que estaban haciendo no conducía a ella, ahora ha sido el primero en aceptar personal y políticamente que la aventura ha terminado, que no hay nada que hacer en estas circunstancias ni con estos protagonistas, y que probablemente el viejo sueño de la independencia de Cataluña siga siendo imposible mientras las relaciones internacionales entre Estados funcionen como hasta ahora.

La elección de su penalista, Josep Riba, no tan conocido como otros, pero uno de los mejores de España, indica ya una finura y un conocimiento del terreno que no está al alcance de cualquiera. Riba no sólo es un buen abogado desde el punto de vista técnico, sino que es muy hábil leyendo los contextos de cada situación para darle a sus clientes el mejor consejo sobre cómo afrontar su problema.

Por lo tanto, la doble decisión de Mundó de desvincularse de cualquier nueva intentona o épica resistencialista, y de mantener a partir de ahora un perfil puramente profesional –es abogado– y si puede ser discreto, responde a una doble lectura inteligente de su realidad: la primera, la de que el «procés» ha terminado, ha terminado mal, y ha terminado mal por lo mal que algunos lo han hecho. La segunda, que con su horizonte judicial, lo más prudente es concretar que la reincidencia es imposible –abandonar la vida política es una inequívoca declaración de principios en este sentido– y que existe en él algún grado de arrepentimiento por lo ocurrido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre.

Para dejar claro que su camino es solitario, que no busca ninguna estrategia ni ninguna doblez, Mundó ha acordado con su abogado que no va a representar a ningún otro acusado por esta causa, lo que sin duda es tan bueno para el exconsejero de Justicia como malo para el resto, que si todavía siguen en la cárcel es en parte porque no siempre han recibido los mejores consejos.

Mundó no es menos independentista que sus compañeros de partido y de exgobierno, pero es más inteligente y por ello hace antes y mejor lo que van a acabar haciendo los demás cuando ya sea demasiado tarde, y además y como siempre lo harán muy mal.