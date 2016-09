La autodenominada izquierda del cambio -Podemos y los Comunes- decidió sumarse a la procesión de la Diada. No comparten -dicen- la unilateralidad de la hoja de ruta independentista, pero acuden al happening porque «hay más razones para ir que para no ir». Y el Ayuntamiento de Barcelona sube al carro enviando una representación institucional. Y la alcaldesa asiste en defensa de los «derechos de los catalanes» y como protesta frente a la «judicialización inaceptable» de la política y la «amenaza» de inhabilitación que pende sobre la presidenta del Parlament. ¿De qué «derechos de los catalanes» están hablando? ¿De un «derecho a decidir» -sucedáneo de autodeterminación- que no existe en el derecho internacional y en ninguna democracia? ¿Quizá de un «mandato democrático por la independencia» que tampoco existe? Hablemos de la judicialización inaceptable de la política. ¿No hay que recurrir las ilegalidades que está perpetrando el independentismo? ¿Aplicar la ley a quien la incumple -la ley siempre es coercitiva- es una amenaza inaceptable?

La autodenominada izquierda del cambio -¿qué cambio?- hace lo que hace por tacticismo. Estando en período de construcción, aspirando a ganar las próximas elecciones autonómicas, la izquierda del cambio necesita marcar perfil propio frente a Ciudadanos, PSC, PP y lo que queda de Iniciativa y EUiA. Por lo demás, dicha izquierda entiende que la centralidad política catalana comulga hoy con el soberanismo. Por todo eso -después de un cálculo electoralista de coste /beneficio-, los del cambio participan en la fiesta independentista con la intención de ocupar el centro entre Junts pel Sí y la CUP.

¿Hasta qué punto se implicarán en la ficción secesionista? ¿A qué tipo de pacto o compromiso -quizá un nuevo tripartito- llegarán con ERC y la CUP? ¿Cómo mantener el equilibrio en la marea del nacionalismo tumultuario catalán? ¿El PSC sucumbirá otra vez a la tentación soberanista? El independentismo puede seguir devorando a quienes a él se acerquen.