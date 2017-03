Siguen los aficionados irritados y sin entender la reacción de Balañá III, o sea, Pedrito; de mantener la Monumental cerrada pese a que la ley esta de su parte para volver a dar toros en la plaza de Barcelona. Hace unos días, han vuelto a aparecer pintadas contra los herederos de aquel Don Pedro. Que si no eres un Balañá, que si traidor, que si Matilla cómplice...

Es la rabia de haber ganado una dura batalla y no poder celebrarla porque quien tiene la llave no quiere soltarla, o la ha perdido entre tanto negocio, vaya usted a saber. Pero si se analiza el devenir del imperio Balañá, la decisión del tercer Balañá no sorprende nada. De sobras es sabido que el segundo Balañá, Pedro, se sacudió como pudo la gestión taurina, y que cuando apenas llevaba una década al frente, dejó todo -y todo era la Monumental y otras muchas plazas, Sevilla incluida- en manos de Manuel Cisneros. Y mucho antes, ya se dispararon los rumores sobre otra cesión, que hubiera significado un cambio de rumbo radical. Revolviendo papeles me encuentro con una revista de El Ruedo de marzo de 1965, unos días después de la muerte de Don Pedro, con un jugoso comentario titulado «Chopera ¿En Barcelona?», en el que se dice que el fallecimiento del primer Balañá planeaba el problema de la continuidad en sus plazas. «A Pedro Balañá hijo le gusta más la actividad cinematográfica que la empresarial de toros. Dicen que prefiere atender su circuito de salas que las plazas de su empresa -gerencia que da muchísimo trabajo-, y que, por tanto esta en conversaciones...» Y continua El Ruedo: «El rumor dice más: que las conversaciones se mantienen con Chopera y que este regirá en breve las plazas barcelonesas».

Quitarse de encima el imperio taurino que creó el abuelo, ha sido pues una constante de Pedro y Pedrito. ¿De qué podemos sorprendernos ahora si han decidido meter la llave de la Monumental en un cajón?