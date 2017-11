Rivera equipara a Puigdemont con Le Pen y le acusa de querer «destruir» la UE Los políticos de la formación naranja apelan a «la obligación moral de acabar con el proceso que está haciendo tanto daño», por lo que cree que deben dejar de lado sus diferencias

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha equiparado hoy al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la francesa Marie Le Pen, ya que a su entender los dos representan a populismos que quieren «destruir» la Unión Europea (UE).

«Ahora lo entendemos todo, ahora se le ha caído la careta populista y nacionalista. Todos los populismos son iguales, quieren destruir la UE», ha asegurado Rivera en un mitin de precampaña en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que también ha participado la candidata de la formación naranja a la Generalitat, Inés Arrimadas.

Rivera se ha referido así a una información hoy que publica La Vanguardia según la cual Puigdemont se habría mostrado a favor de consultar a los catalanes para decidir su permanencia o no en la UE en caso de que Cataluña fuera independiente.

«Esto demuestra que la batalla de Cataluña es también la batalla de Europa», ha subrayado el líder de la formación naranja, que ha llamado a votar de forma «masiva» el próximo 21 de diciembre para conseguir que haya un gobierno «constitucionalista» por primera vez en democracia.

De hecho, el acto celebrado en L'Hospitalet ha servido para descubrir el lema que usará Cs en la campaña electoral, «Ahora sí votaremos», así como el cartel, en el que se ve a Arrimadas sujetando un gran corazón con las banderas catalana, española y europea.

Un triple sentimiento que, según Rivera, comparten la mayoría de los catalanes, que en los últimos años habían estado en silencio: «Pero no saben lo que han hecho, nos han despertado y nos han unido».

En este sentido, el líder de Cs ha llamado a concentrar el voto en la formación naranja el próximo 21 de diciembre para que se cumplan las encuestas que pronostican que su candidatura obtendrá unos resultados similares a los de los grandes partidos independentistas, que podrían perder la mayoría en el Parlament.

Rivera también ha aprovechado el acto en uno de los feudos del PSC para lanzar un dardo contra el candidato socialista, Miquel Iceta, a quién ha reclamado que no obstaculice una posible investidura de Inés Arrimadas.

En la misma línea, la candidata ha pedido a Iceta que no ponga «palos en las ruedas para acabar con el procés y formar un gobierno nuevo y unido», de una mayoría no nacionalista porque los partidos que quieren seguir dentro de España tienen «la obligación moral» de unirse.

«Me comprometo a que si en estas elecciones, como dicen las encuestas, podemos tener una alternativa al separatismo, si podemos ganar por primera vez los que no queremos separarnos del resto de España y del resto de Europa, yo me dejaré la piel para formar un gobierno alternativo que escuche a los ciudadanos», ha recalcado la candidata entre gritos de «presidenta».

Igualmente, Rivera se ha dirigido al líder del PSOE, Pedro Sánchez para que «no ponga palos en las ruedas, que él no se juega el pasaporte y yo sí, y él no se juega la nacionalidad y yo sí».

«Como nos jugamos tanto, no es momento de tonterías, de sectarismos, de vetos ni de 'no es no'. Es momento de 'sí es sí'; de sí a Cataluña, sí a España y sí a Europa», ha exclamado el líder de Ciudadanos.

Albert Rivera ha exigido a los socialistas que no pacten con los nacionalistas, ya que a su entender no se puede estar negociando con quienes quieren «destruir» el país.

Así, ha sostenido que la única manera de avanzar en un proyecto de futuro para España es resolver previamente el «problemón» que Puigdemont ha creado en Cataluña.

«A los nacionalistas no hay que copiarles, señor Iceta y señor Sánchez, hay que derrotarlos», ha resuelto Rivera, arrancando los aplausos de las más de 1.200 personas que han asistido al mitin de L'Hospitalet.