Àngel Ros vaticina que el 1-O será una consulta «sin validez jurídica», como el 9-N

El alcalde de Lérida y presidente del PSC, Àngel Ros, ha vaticinado hoy que el 1 de octubre se celebrará "una especie de movilización, una consulta sin validez jurídica, porque no habrá garantías de ningún tipo", y será "parecida" a la consulta soberanista del 9-N de 2014.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Ros ha puntualizado que la diferencia entre el próximo 1 de octubre y lo que fue el 9-N es que el Govern de Carles Puigdemont quiere que la cita sea "un referéndum vinculante, y esto ni tiene sentido".

Ros, que sí participó en el 9N y que entonces votó en blanco, ha explicado que esta vez no piensa votar y, como alcalde, tampoco colaborará.

"Ante un referéndum legal, el Ayuntamiento de Lleida colaborará. Pero ante un posible referéndum que no cumpla la legalidad, es evidente que no puede haber un apoyo institucional. Si el referéndum está fuera del marco legal, es evidente que la administración municipal no puede colaborar", ha insistido.