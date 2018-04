Albiol sufre un «escrache» en Badalona al grito de «fuera» y «fascista» Decenas de personas bloquearon el paso al líder del PP en Cataluña mientras paseaba por su localidad durante la celebración de la fiesta de Sant Jordi

ABC.ES

BARCELONA Actualizado: 24/04/2018 14:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Manuel Valls expresa su compromiso con una Barcelona española

El presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC) y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, denunció ayer un «escrache» por parte de decenas de independentistas que lo abuchearon en la plaza de la Vila de Badalona (Barcelona), cuando se disponía a repartir rosas por el centro de la ciudad.

Después de acudir a la carpa del PPC en la Rambla Catalunya de Barcelona, García Albiol se ha dirigido a Badalona para pasear por la ciudad como cada Diada de Sant Jordi, con la idea de acudir después al acto organizado por Societat Civil Catalana en Barcelona.

García Albiol ha colgado diversos vídeos en su perfil de Facebook en los que denuncia el momento en el que «un grupo de extremistas» lo increpó y dificultó su tránsito por la plaza.

«Yo he venido a repartir mis rosas, como cada año, y aquí estaré hasta que no reparta las rosas, y serán las once o las doce de la noche, me da igual. Tengo toda la paciencia del mundo», espetó el exalcalde de Badalona a los manifestantes.

Según se puede ver en los viedos colgados , decenas de personas silbaron y abuchearon a Albiol, con gritos de «fuera», «fascista», «independencia» y coreando lemas como «Eres una vergüenza para Badalona» y exhibiendo pancartas con el eslogan «Libertad presos políticos».

«Estos radicales no van a conseguir que yo me vaya de mi ciudad. Pueden silbar o lo que quieran, que yo no me voy a mover de aquí», advirtió García Albiol. No en vano, el político estuvo bloqueado en la plaza de la Vila más de tres horas.

Fuentes del PPC han explicado a Efe que debido a este «escrache» García Albiol no pudo estar en la Casa Llotja de Mar de Barcelona, donde la Societat Civil Catalana celebraba un acto con la presencia del ex primer ministro francés Manuel Valls.