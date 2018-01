El año que nos viene

Luis Jaramillo

Valladolid 10/01/2018 09:36h Actualizado: 10/01/2018 09:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya estamos en año preelectoral y todos los partidos tienen su objetivo en 2019, donde todos se la juegan. El final de 2017 lo dominó la crisis catalana, pero a medida que pasa el tiempo y el independentismo se enreda en su propio vodevil, los restantes temas se hacen hueco y volvemos a la realidad más cercana.

El presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, no ocultó en su primera comparecencia de prensa la difícil tarea que el partido tiene por delante, sobre todo con el reto de darse a conocer como candidato a la Junta, ya que todo indica que el extra que supondría asumir la presidencia del Ejecutivo antes de las elecciones de 2019 no parece probable y no está en su mano. Mañueco reconoce que Ciudadanos está de moda, pero confía en un partido cuya maquinaria electoral ha sido siempre efectiva y ahora está más engrasada, ilusionada y viva. Ha dicho que es el momento de los valientes y quiere asumir el reto puerta a puerta.

En el PSOE también se la juegan, porque son conscientes que la mayoría absoluta del PP es de todo punto improbable y quieren articular un proyecto que pueda sumar una mayoría alternativa. Por ello vamos a asistir a un recrudecimiento de las críticas a la labor del Gobierno, que no se debe quedar solo en eso, sino que debe ir unido a una programa alternativo.

Ciudadanos deberá afinar su trabajo y no fiarse del éxito que señalan las encuestas, porque sería un error trasladar lo que ha pasado en Cataluña al resto de España. Es una tendencia, pero las cosas no son así. Y Podemos tiene una rémora importante en su matriz nacional, que hace aguas y envejece a velocidad de vértigo.

Con estos mimbres tenemos por delante un año apasionante, en el que los partidos deberían no olvidar que lo importante no es la lucha entre ellos, sino ganar la confianza de unos ciudadanos muy desencantados de la política.