Tudanca: «Veo a Podemos muy blandito y muy maleado»

La brecha abierta entre el PSOE y Podemos y, específicamente, entre sus líderes regionales y portavoces en las Cortes, Luis Tudanca y Pablo Fernández, respectivamente, no parece que tenga visos de acortar distancia. Muy crítico con el partido morado, Tudanca afirmó que su «único afán es cargarse al PSOE», considera que en Castilla y León «se ha alineado» con el PP, reprocha que «nunca critica» al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y recrimina la falta de iniciativas de Podemos. «Estoy por escuchar una sola idea nueva», afeó, «preocupado» porque «al final beneficia al PP». «Es mucho merchandising, mucho ruido y muy poquitas nueces», afirmó Tudanca, quien aseguró que ve al partido de Iglesias «muy blandito y muy maleado para lo poco que lleva».

Por otra parte, siguió insistiendo ayer en la tertulia política de Cope-ABC en defender su «neutralidad» en el proceso abierto para elegir nuevo líder federal. Eso sí, quien fue un firme defensor de Sánchez y su «no es no» a Mariano Rajoy que le terminó costando el puesto en Ferraz reconoce que «todo el mundo sabe lo que defiendo y lo que defendí», así como su «sintonía personal y política» con Sánchez. Pero, recalca, «no me van a sacar de ahí», pues considera que «es la mejor actitud y lo que más aporta» en un momento de «mucha crispación» en el PSOE.

En unos días el otro candidato a las primarias que ha confirmado que concurrirá, el vasco Patxi López, estará en Burgos, y Tudanca acudirá. «Me voy a sentir igual de cómodo», afirmó ayer en los micrófonos de la tertulia política de Cope-ABC. ¿Y habrá un tercer nombre en la batalla? «No tendría explicación lo pasado si Susana Díaz no diera el paso», aseveró Tudanca sobre la aún no confirmada concurrencia a las primarias de la presidenta andaluza.

«No me preocupa mi futuro en el partido. Me preocupa el futuro del partido»

Pero, ante este panorama, apuesta por una posición de «neutralidad», que «no es indiferencia», matiza, y con las ideas «claras» de a quién votará, «pero -apostilla- nadie verá mi firma en un aval». Eso sí, el acto del sábado, que también supuso un termómetro para medir sus apoyos, Tudanca reconoció que «vi a a mucha de mi gente», algo que le da «ánimo y esperanza». Con la mayoría de los barones provinciales discrepantes con su posicionamiento -al acto con Pedro Sánchez únicamente acudieron los de Valladolid y Burgos-, el secretario general del PSCL defiende que «nunca me he dejado de sentir respaldado por una parte de la militancia del PSOE».

«Magnífica relación»

Tras el Congreso federal previsto para junio llegarán los regionales, aún sin fecha. «No me preocupa mi futuro en el partido. Me preocupa el futuro del partido», incidió Tudanca, quien reconoció que existe una «brecha» en el seno socialista y alertó de que «a este país no le puede ir bien» con el PSOE «dividido» y con «guerras internas». «No voy a estar cuatro, cinco o seis meses pensando en el Congreso Autonómico», señaló, además de no pronunciarse sobre los cónclaves en las provincias. «Queda mucho para eso», apuntó, a la vez que afirmó que mantiene una «magnífica relación personal, política y profesional» con «la inmensa mayoría» de los dirigentes provinciales, pese a las posturas diferentes que se han podido ver en la guerra interna abierta en el partido.