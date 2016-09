Tudanca no logra el apoyo unánime de su Ejecutiva con el «no es no» a Rajoy

Tampoco en el PSOE de Castilla y León hay unanimidad a la hora de aceptar el «no es no» a permitir un Gobierno PP-Ciudadanos. Así se puso de manifiesto durante la celebración del primer Comité Ejecutivo Autonómico este lunes, tras el paréntesis vacacional, en el que, además de abordar las primeras acciones de los socialistas castellano y leoneses de cara al nuevo curso político, se debatió, como no podía ser de otra forma, sobre el nuevo escenario nacional. Y en este punto, en la Ejecutiva Autonómica que encabeza Luis Tudanca no hubo unanimidad en torno a sus postulados que coinciden, «a pie juntillas», con los del líder nacional, Pedro Sánchez.

«Nuestra posición está clara: no a Rajoy y mano tendida a las fuerzas del cambio», señaló al término de la reunión el secretario general del PSCL, una postura con la que no coinciden todos los miembros de la Ejecutiva Autonómica que mostraron ayer sus diferencias con un planteamiento «tan radical» y apostaron por encontrar alternativas que permitan salir del bloqueo institucional. De hecho, el propio Tudanca reconoció que entre los socialistas «no hay voces discrepantes; sí diferentes».

«Que se escuche»

Diferencias que expresaron ayer distintos dirigentes, según ha podido saber ABC, como el alcalde de La Granja, José Luis Vázquez; el senador Emilio Álvarez; el secretario de Formación, Fernando Vegas, o la propia presidenta del PSCL,Soraya Rodríguez, entre otros. Este posicionamiento al margen de las tesis de Tudanca plantea la necesidad de que en el PSOE se abra un debate en el que se analicen las posibles alternativas. Entre los planteamientos que este lunes pudieron escucharse en la sede regional socialista estuvo la necesidad de que en el partido «se hable y se escuche» desde la idea de que el «no es no» no es una salida. Otro análisis esgrimido por quienes no comparten las tesis del líder autonómico pasa por evitar ir a unas terceras elecciones, conscientes de que eso supone un fracaso para España , también porque en una nueva cita electoral el PSOE podría obtener peores resultados y, más aún, el PP mejoraría los últimos. Estos argumentos se fueron poniendo sobre la mesa en una Comisión Ejecutiva en el que, aunque estuvo bastante mermada, se plateó un debate sereno en el que también hubo voces que se alzaron contra cualquier tipo de acuerdo con Podemos y a favor de que el PSOE sea oposición, permitiendo la formación de un gobierno del PP al que se podría evitar poner en marcha políticas como las que ejecutó con una mayoría absoluta de la que ya no dispone.

Pero frente a estos posicionamientos, las tesis de Luis Tudanca se alinean con las del secretario general, Pedro Sánchez, y, con él, las de otros miembros de la Ejecutiva autonómica como Ana Sánchez, Virginia Barcones, Mari Luz Martínez o Javier Izquierdo. «Todos han manifestado su inmenso orgullo por el voto de los diputados; fue un no rotundo convencido y reflexivo», explicó Tudanca al finalizar la reunión, aunque olvidó comentar esas voces «diferentes» que reclamaron un debate abierto, otro Comité Ejetutivo, en busca de una salida a la falta de gobierno y para evitar unas nuevas elecciones.

Para el secretario general del PSCL, en cambio, lo que se está produciendo en el conjunto de la nación es «un chantaje intolerable a los ciudadanos al responsabilizar al PSOE de la situación». Reiteró, además, al terminar el encuentro, que «el ‘no’ lleva implícito muchos ‘síes’ a un modelo de país diferente». En este sentido, culpó a Pablo Iglesias, de que no fuese posible «un gobierno de cambio». «Si no ha habido ya un gobierno ha sido por los 69 noes de Podemos; hoy podíamos tener a Pedro Sánchez de presidente así que son ellos los que se tienen que mover ahora», insistió. Sin embargo, advirtió de que Mariano Rajoy «obtendrá otro no, cuantas veces lo intente».

Segunda vez

Se vuelve así a poner de manifiesto la existencia de diferencias entre los socialistas castellano y leoneses, como ya quedaron en evidencia el Comité Federal del pesado 9 de julio en el que destacados miembros se desmarcaron de Tudanca, ya que frente a éste, que proponía liderar una alternativa a Rajoy, apostaron por pasar a la oposición.

En esta línea se manifestaron entonces desde el leonés Celestino Rodríguez, a la palentina Miriam Andrés, pasando por el soriano Carlos Martínez y la vallisoletana Soraya Rodríguez. La intervención de Tudanca en el Comité causó en aquel momento cierto malestar en la delegación de Castilla y León que no comulgaba en su conjunto con las tesis del secretario autonómico de intentar formar un gobierno alternativo, propuesta ésta que, finalmente, tampoco salió adelante.