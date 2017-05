Tudanca defiende la plurinacionalidad de Sánchez, pero con «igualdad para todos»

Firme defensor de Pedro Sánchez ya desde las etapas más convulsas, Luis Tudanca volvió a mostrar ayer su respaldo a los planteamientos del reelegido nuevo secretario general del PSOE, incluso en uno de los temas que más espinas levantas: la «plurinacionalidad» de España que el sector del dirigente socialista llevará, vía enmiendas, al Congreso que le consagrará de nuevo al frente de Ferraz. Según Tudanca, «se trata de dar una respuesta a los retos territoriales que tiene nuestro país, avanzar hacia el federalismo». Además, la propuesta sobre la mesa «no es muy diferente» de lo que ya recoge la Constitución.

¿Y si no cambia mucho, por qué la propuesta? Porque la Carta Magna «necesita reformas», tanto en esto como en otras «muchas materias», tras años en vigor. Entonces, consideró el barón socialista, «había avances que no se podían poner por escrito» y ahora «sí es posible». «Hay que quitarse algunos pudores», reclamó Tudanca, partidario «avanzar hacia el federalismo» y de los «gestos» que «permitan solucionar las tensiones territoriales de nuestro país. Unas vías, aseveró, que «me parecen adecuadas». Eso sí, matizó, «mientras se garantice la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan».

Tudanca descargó en el Gobierno de Mariano Rajoy toda la responsabilidad de las pretensiones secesionistas de la Generalitat de Cataluña. Aseguró que lo que hace el PP «no es bueno» y defendió que el PSOE «busca soluciones a un estado cada vez más centralista». Aseguró que «será un aliado si se trata de diálogo y soluciones políticas» para evitar la confrontación, pero sin «un cheque en blanco» al Ejecutivo central, «incapaz», en su opinión, de resolver el problema catalán. Consideró, ante los micrófonos de RNE, que el «referéndum no debería celebrarse, pero no va a tener ningún efecto, no hay posibilidad alguna».

A la «unidad» en torno a la figura de Pedro Sánchez llamó ayer directamente a los suyos en la reunión del Comité Ejecutivo del PSOE de Castilla y León en Valladolid. Poco más de un centenar personas en una sala con muchos huecos y notables ausencias así como presencias. Y es que, como reconoció el secretario regional de los socialistas, la de ayer era una cita «especial» no sólo porque convocó el Congreso Autonómico que se celebrará en julio en Zamora y al que él por el momento es el único aspirante que ha mostrado sus intenciones de concurrir. Si no hay más candidatos, el Comité Ejecutivo acordó que se adelante, en principio, del 29 y 30 al 15 y 16 de ese mes. También lo era porque «cierra una etapa» tras unas primarias con tres candidatos y un periodo «convulso» en el seno del partido, dividido especialmente entre los partidarios de Sánchez y los afines de Susana Díaz. Siete de los nueve barones provinciales respaldaron a la andaluza y únicamente los de Valladolid (Javier Izquierdo) y Burgos (Esther Peña), al finalmente ganador. Éstos no faltaron a la cita. De sus otros colegas, pocas presencias, aunque no faltaron la palentina Miriam Andrés y su paisano y exsecretario regional Julio Villarrubia.

Pero Tudanca abogó por dejar atrás ese pasado, pues a partir del domingo «sólo hay un secretario general» y el PSOE «debe estar detrás». Comienza, dijo, ese tiempo de «unidad, ilusión y fortaleza» en el que deben «recuperar la credibilidad» perdida y el «lugar preeminente de la izquierda». «Se abre una nueva etapa que debe ser necesariamente mejor que los últimos meses», recalcó en un discurso de menos de quince minutos para hacer balance de gestión de estos más de dos años al frente de la Ejecutiva Autonómica que sólo desató el aplauso final y no por parte de todos los asistentes.

El Comité Ejecutivo aprobó la gestión de la Comisión Ejecutiva durante este tiempo en el que, según Tudanca, han «tratado de construir» un Partido Socialista «dialogante» a la vez que «firme y contundente» e «implacable con la corrupción» y «creíble» para «ofrecer una alternativa».

Así, el también portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes justificó que han sido «dialogantes» cuando se refería a temas de «interés general» como el pacto para mejorar la financiación autonómica o el de reindustrialización, en el que destacó los logros «conseguidos» desde el PSOE, aunque advirtió de que estarán «vigilantes». Además, destacó el abundante número de iniciativas aprobadas por la «pérdida de la mayoría» del PP en la Cámara, pero también por la «capacidad de llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas».

«Honor y orgullo»

Además, recalcó que el PSOE ha sido «muy firme y contundente, separándonos del PP» y proponiendo «alternativas». También «implacables con la corrupción» de unos populares que, a su juicio, han convertido a la Comunidad en «Sicilia y León». En este punto, defendió su denuncia también frente a compañeros del partido que cuestionaron este modo de actuar. «No es cuestión de estrategia, sino de exigencia ética y democrática», subrayó. Y un partido que ha «procurado construir una alternativa clara, diferente al PP» y «creíble». Tudanca mostró su «honor y orgullo» por haber estado al frente del partido en una etapa de «dificultades» y que ha sido «histórica».