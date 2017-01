Tudanca se arrima ahora a Patxi López y equipara su modelo al de Sánchez

Si en las anteriores primarias del PSOE, de las que salió elegido Pedro Sánchez como secretario general tras competir con otros dos candidatos, el líder de los socialistas castellano y leoneses, Luis Tudanca intentó no mostrar sus preferencias, en el escenario actual lo que ha dejado meridianamente claro es que no está con Susana Díaz. Ahora bien, si hasta ahora apoyaba firmemente a Sánchez, ahora su amor es compartido. Así lo demostró ayer el secretario general del PSCL al alabar la figura de quien primero ha decidido dar un paso hacia adelante y anunciar su candidatura, como es Patxi López, del que destacó su «valentía, honestidad y su compromiso con el partido». A renglón seguido, aseguró que Sánchez es «imprescindible en el futuro y en el presente del partido».

Tudanca fue más allá al afirmar que los dos forman parte de un mismo modelo a la hora de entender el partido y la sociedad, si bien, a pesar de las reiteradas preguntas por parte de los periodistas, no quiso avanzar si su propuesta es que ambos formen parte de un mismo proyecto. «Seré exquisitamente neutral», señaló, «y las elecciones se celebrarán con la más absoluta libertad». En cualquier caso, Tudanca insistió en que «yo no voy a decir quién debe o no presentarse», aunque reconoció que hay que dirimir entre dos modelos de partido diferentes. En uno de ellos situó a Susana Díaz; en el otro, al «tándem» López-Sánchez.

«Contraprogramación»

Precisamente, el líder socialista se refirió al periplo que el próximo fin de semana realizará en Castilla y León la presidenta de la Junta de Andalucía, que tiene previsto mantener encuentros con dirigentes y militantes en las provincias de León, Palencia y Salamanca. «Me parece bien», señaló el secretario general del PSCL. «Será bienvenida como cualquier otro compañero de partido que venga a aportar», añadió. Negó, eso sí, que la jornada parlamentaria convocada para este sábado en Fuensaldaña (Valladolid) por el PSCL sea una especie de «contraprogramación» al conocerse las intenciones de Susana Díaz y argumentó que el encuentro estaba previsto desde hace tiempo.

Luis Tudanca hizo estas declaraciones tras la reunión del pleno de la Ejecutiva autonómica en Valladolid. En este marco, anunció las próxima presentación en las Cortes autonómicas de una «gran proposición» para «recuperar la sanidad pública» que, a su juicio, «ha comenzado un año negro, fruto de la ineficacia y la incompetencia del PP y del Gobierno».