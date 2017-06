«Trump está imitando a Kennedy en el uso de los medios de comunicación»

Tras publicar «Discursos (1960-1963) Una Presidencia para la Historia» con motivo del 50 aniversario de la muerte de John Fitgerland Kennedy, su amigo Antonio Garrigues le animó a aprovechar el material con el que se había encontrado en la investigación para realizar una segunda obra que el catedrático y colaborador de ABC Salvador Rus Rufino ha definido como «una biografía no al uso», ya que en ella destaca los aspectos más desconocidos del político norteamericano y la evolución de su proyecto político que en opinión del autor, siempre estuvo «muy unido» a su proyecto humano. La publicación de «JFK, el hombre, el líder, el presidente» (LID, 2017) coincide con el centenario del nacimiento de Kennedy y cuenta con el prólogo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

- ¿Cómo concebió el libro?

- Cuando escribí mi primer libro sobre John Fitzgerald Kennedy incluí una una «minibiografía» de él de unas 70 páginas. Fue entonces cuando Antonio Garrigues me dijo que merecería la pena que para su centenario escribieras una biografía no muy larga, pero completa, aprovechando el material que pude consultar, ya que por entonces no había nada escrito por un españo. Lo concebí como una biografía pero no al uso, sino donde se destacaran algunos aspectos más desconocidos de Kennedy como su infancia, juventud, vida familiar... He intentado poner a disposición del público hispanoparlante una visión de John Fitzgerald Keneddy que recogiera la evolución de su proyecto político muy unido a su proyecto humano y por eso he planteado una serie de cuestiones que en otras biografías quedan diluidas como qué pensaba, las dificultades que tuvo en su política exterior, su carrera política como congresista y senador...

- ¿Hubiera llegado a convertirse en el personaje histórico que es de no haber sido por su fatal desenlace?

- Esa es la gran duda. Cuando uno reflexiona sobre él piensa que los primeros mil días fueron brillantísimos, espectaculares, pero... ¿Podría haber mantenido ese ritmo? Yo creo que no, porque debería haber tenido una renovación de las ideas políticas, ya que él desarrolla una política para rescatar a EE.UU. de una incipiente recesión económica y lo consigue posicionándo el país como una de las dos potencias mundiales, pero el siguiente paso era trabajar en ese mundo bipolar y lo que se ve al final de su vida es que sus aliados comienzan a desconfiar de él. Entonces hubiera tenido que dar un golpe de mando o cambiar de equipo, cosa que no le gustaba nada, entonces hubiera pasado un segundo mandato no tan glamuroso ni tan eficiente como el primero.

- Una de sus claves fue la buena relación que mantuvo con los medios de comunicación.

-Fue un presidente del siglo XX porque usó exactamente los medios más eficaces para llegar a más gente. Esto implicó que sabía tiene que utilizar los medios de comunicación y ponerlos al servicio de su acción política. Él entendió el poder de los medios y los utilizó adecuadamente. Salía directamente él y no su portavoz, hacía alocuciones televisivas en temas tan importantes como los derechos civiles...

John Fitzgerald Kennedy

- Es muy diferente a la relación que Trump mantiene con los mismos medios siglos más tarde...

- Es verdad que la relación de Donald Trump con los medios de comunicación es mala, pero hay que ver otro aspecto. ¿Qué utiliza el actual presidente de EE.UU. para comunicarse? Twitter, que es un medio actual. De alguna manera imita a Kennedy porque éste usaba los medios que fueron nuevos en su momento y Trump hace lo mismo.

- ¿Habría ganado John Fitzgerald Kennedy a Trump en las últimas elecciones?

-Yo creo que sí. El problema de los demócratas fue poner a una candidata que tenía mucha ansiedad por ser presidenta, pero que concitaba más rechazo que adhesiones en el electorado, y que además no hizo una buena estrategia electoral, ya que se volcó en lugares donde no le hacía faltan votos. Trump hizo lo mismo que Kennedy; se escaneó todo el país y pensó que se jugaba los votos electorales en los votos electorales se juegan en Wisconsin, Michigan y en Pensilvania, y se gastó tres millones de dólares la última semana en propaganda en esos tres estados. Políticamente se puede pensar lo que se quiera de él, estratégicamente lo hizo bien.

«Obama tenía todas las condiciones para ser un segundo Kennedy, pero no tuvo su carisma»

- A día de hoy, ¿habría algún dirigente político de similares condiciones

- Quien tiene ese carisma, lo que ocurre es que tiene muchas más aristas y menos encanto, es Angela Merkel. Se ha aupado al liderazgo europeo; es capaz de decir estamos solos y no podemos contar con Estados Unidos, así que hagamos política europea y de Europa al mundo, solo hace falta ver liderazgo de europa. Obama tenía todas las condiciones para ser un segundo Kennedy, y una ventaja, ser el primer afroamericano que llegaba a la presidencia, pero no tuvo su carism.

- ¿Cuáles fueron las claves de la acción política de JFK?

- En primer lugar, él concibió el liderazgo compartido con sus votantes; en segundo lugar, cerró el círculo de la plenitud de derechos ciudadanos de los norteamericanos, y en tercer lugar, mostró que el tiempo que un dirigente ejerce la responsabilidad política siempre es suficiente si tiene un proyecto claro.

- ¿Cómo condicionó el escenario internacional el devenir de su política?

- Le sirvió de plataforma de lucimiento político, para a su vez hubo un momento en el que tuvo que rectificar políticas que en principio veía inamovibles o fundamentales. El tema de la crisis de los misiles condicionó mucho su política porque eso le llevó a tener que pactar con el otro antagonista, Rusia, una política bipolar. Y eso tuvo también su repercusión en la política interior, ya que tuvo que desarrollar un programa nuclear, exigir a los estadounidenses más presencia exterior...

«Pese a ser en lo que estaba más preparado y lo que más le gustaba, fue en la política internacional donde Kennedy tuvo sus mayores fracasos»

- ¿Fue en la política exterior donde más cojeó?

- Creo que sí. En todas sus intervenciones fracasa. Estados Unidos se ve envuelta en una guerra que no quería, porque de hecho una de las cosas que estaba planeando era la retirada de Vietnam; no zanja las cuestiones relacionadas Sudamérica, e incluso yo creo que favorece las dictaduras. Pienso que para lo que estaba más preparado y lo que más le gustaba fue donde tuvo mayores fracasos, aunque no es una opinión compartida.

- De todos los discursos reunidos en esta obra, ¿cuál es el que más le llama la atención?

- Aunque todo el mundo cita el discurso de investidura, tanto el de aceptación de la candidatura a presidente elegido por el partido demócrata, como el del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos son dos grandes discursos por su valentía y claridad. Uno porque explica en él cuáles son sus intenciones y qué es lo que quiere hacer, y en el siquiente asume el riesgo de concretar cuál será su política respecto a la población afroamericana cuando en el sur la segregación no sólo era efectiva sino violenta, así que esto suponía jugarse tambien la reelección.

- Lanza una pregunta en el libro que no termina de responder, ¿Cuándo John Fitzgerald Kennedy se convirtió en J.F. K.?

- Yo creo que se convierte en J. F. K. en el momento en que resuelve la crisis de los misile y todo el mundo considera que es su presidente; ya no era un joven de Bostón hijo de Joseph Kennedy que había accedido a la política, sino que por sí mismo tiene entidad.