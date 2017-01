Traumatología, detrás de la elevada demora media del Hospital del Bierzo

El gerente del Área de Salud del Bierzo asumió ayer que la elevada demora media que se registra en la lista de espera del Hospital «El Bierzo», en Ponferrada (León), «no contribuye a dar buena imagen de la demora media en los hospitales de SACyL. Eso es objetivo». Es la reacción que manifestó José Antonio Visedo, tras la publicación de los datos oficiales de los tiempos de espera quirúrgica en los hospitales públicos de la comunidad.

En todo caso, buscó una lectura más favorable al hospital berciano que ha sido capaz de reducir el número pacientes esperando pasar por quirófano «en un 25 por ciento en los últimos tres meses. Han sido 927», según destaca Visedo, que asumió el puesto de gerente del hospital el pasado mes de marzo. Además, «la tendencia sigue a la baja. Salen más enfermos de los que entran en la lista de espera», dice Visedo.

El gerente aclaró ayer a ABC, que la demora media baja «en todos los servicios del hospital, salvo Traumatología». Es el talón de Aquiles de la sanidad, no sólo en el Bierzo sino en toda Castilla y León. Y eso justifica los cambios que se han aplicado, como el cese del anterior jefe del Servicio –sustituído ya por Luis García-Pahíno-, acusado de mala organización. Se da la circunstancia de que el área de Traumatología del Hospital del Bierzo era, «hasta hace un mes, la que prescibía más intervenciones quirúrgicas en toda la comunidad y yo diría que a nivel nacional», según Visedo. Además, en breve, se incrementará la plantilla, en la que falta un especialista desde hace tres meses. José Antonio Visedo apostilló que el objetivo es que a 31 de diciembre «tengamos una lista de espera muy, muy, muy reducida. Que los pacientes no estén esperando tantísimos días para ser operados. No tiene mucho sentido».