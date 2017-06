De la petición directa de «dimisión» reiterada por el PSOE, a las dudas sobre por qué sigue aún de presidente de la Junta de Castilla y León vertidas por Podemos, a la acusación de haber vivido una «práctica mafiosa» espetada por IU a la exigencia de «responsabilidades» pedida por Ciudadanos. De todo escuchó ayer de boca de la oposición parlamentaria el jefe del Ejecutivo autonómico en las casi cuatro horas que duró la comparecencia ante la Comisión de Economía de las Cortes. Un foro también cuestionado por el resto de partidos, que insistieron en reclamar que debería haberlo hecho ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento sobre la presunta trama eólica, protagonista de la mañana de ayer. «Suena mejor» ese otro foro para el «circo mediático», recriminó el popular Raúl de la Hoz.

«Ha venido a rastras», le afeó el socialista Javier Izquierdo, para quien «hoy con más razones si cabe» debe «asumir responsabilidades políticas y dimitir». «Si no lo hace, seguirá mancillando las institución que personifica», prosiguió Izquierdo, quien reprochó a Herrera sus «responsabilidades in eligendo» e «invigilando», ya que no controló el «charco de ranas» y «no hizo nada» ante unas prácticas que tachó de «mafiosas» que convirtieron a la Comunidad en «Sicilia y León en estado puro», con «piratas» dentro de la administración «extorsionando».

También el portavoz de Podemos puso en cuestión por qué Herrera continúa aún de presidente de la Junta una vez destapada esa presunta trama, con hechos «suficientemente graves» que han supuestos una «pérdida de confianza en la Comunidad». Además, acusó al presidente del Gobierno regional de «mentir, faltar y hurtar la verdad». «¿Sabe cuál es el problema, el drama? Que está imbuido por el síndrome de la infanta» y «se jacte» de que no conoció los hechos hasta 2015. «Es sencillamente vergonzoso, siendo presidente desde 2011», afirmó Fernández, para quien en el PP «todo el cesto está podrido». Extremos sobre el que tanto el portavoz popular como Herrera respondieron que ninguno de los investigados pertenecen al partido.

«Libérese»

«Usted que es religioso, sabe lo de que la verdad nos hará libres. Libérese un poco», reclamó Rafael Delgado, de Ciudadanos, para quien «no saber las cosas no exime de la responsabilidad». El procurador de la formación naranja aseguró -quien como el resto de miembros de la oposición llevaba sus intervenciones escritas de antemano a la exposición de Herrera- soltó un rosario de preguntas y tachó la trama eólica de «lamentable» que ha puesto «en juego la credibilidad de Castilla y León».

También el procurador de IU-Equo y portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, puso en duda que el presidente de la Junta no conociese antes que existía ese presunto cobro de comisiones, que ha supuesto un «daño» para la Comunidad. «Estamos ante una práctica mafiosa si esto se confirma como cierto», afirmó Sarrión, quien apuntó a «un» cargo de la Junta como relacionado con los hechos, en alusión al exviceconsejero de Empleo Rafael Delgado.

«No hay delito de práctica mafiosa»

Herrera defendió que «no hay delito de práctica mafiosa» porque por «muy bien» que suene, pues «no» existe como tal, aunque sí otros cuatro de los que están acusados los investigados, que también reconoció como graves: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.