09.05 En torno a las 9.00 horas de la mañana se produjeron los primeros altercados antes de la celebración del festejo. En torno a la rotonda de entrada al pueblo, vecinos de la localidad de Tordesillas han lanzado insultos contra una decena de antitaurinos que se encontraban en la misma zona. Se han escuchado gritos como «Antitaurinos, hijos de puta, yo no te quiero, fuera de mi pueblo». A uno de los antitaurinos le han empujado contra la valla y para separar se ha metido el coronel Recio de la Guardia Civil. A su vez, los manifestantes han recibido golpes por parte de los vecinos del pueblo y agentes de la Guardia Civil han intervenido para parar los altercados.

10.20 Los manifestantes en favor del Toro de la Vega han llegado al puente de entrada al pueblo con pancartas que rezan «Tordesillas no se rinde» y lanzan gritos de «Tordesillas no se vende». Esto se produce justo antes del manifiesto a favor de la festividad tordesillana.

La localidad vallisoletana de Tordesillas está dispuesta a celebrar su primer Toro de la Peña de su historia, festejo que sustituye a su tradicional Toro de la Vega, y que impedirá que el astado protagonista de este año, «Pelado», muera abatido por los lanzazos de caballistas a pie y a caballo. Con un gran dispositivo de seguridad que vigilará que no haya incidentes en el evento, está previsto que comience a las once de la mañana, hora en la que el astado, como manda la tradición y tras el disparo de cohetes, será soltado desde un cajón situado junto a la Plaza Mayor e iniciará entonces un encierro que le conducirá hasta La Vega, con la particularidad de que por primera vez no podrá ser abatido en este último escenario por lanceros a caballo y a pie en pugna por darle muerte antes de que abandone los límites del pinar.