Tordesillas ve como una «provocación» la presencia de animalistas en el Toro de la Peña

Conforme se va acercando el martes 13 de septiembre, la fecha prevista para la celebración del Toro de la Peña, el festejo que sustituirá el polémico y ya extinto Toro de la Vega tras el decreto ley de la Junta de Castilla y León que prohíbe la muerte en público de reses en espectáculos taurinos tradicionales, el ambiente se va caldeando entre los vecinos de Tordesillas, sobre todo al pensar en la presencia de activistas y animalistas en la zona, que el municipio ve como una «provocación» con ánimo de crear disturbios en la localidad.

«Ya han conseguido el objetivo que querían, ¿a qué quieren venir entonces?¿A provocar a los vecinos de Tordesillas que llevan todos estos años comportándose elegantemente y con educación? Parece que al final quieren que se llegue a una agresión», sostiene en tono molesto al otro lado del teléfono el presidente de la Federación de Tauromaquia Popular de Castilla y León, Francisco Javier Hernández, quien teme que la presencia de activistas termine en violencia. Desde este domingo esta institución estará presente en los festejos taurinos de la localidad y a él, asegura a ABC, se sumarán representantes de numerosas asociaciones castellano y leonesas en defensa de la Fiesta Nacional que quieren respaldar así a un pueblo al que, a juicio de Hernández, la Junta de Castilla y León le ha hecho mucho daño a golpe de decreto.

El ya extinto Toro de la Vega congregó en sus últimas ediciones a cerca de 50.000 personas. El festejo había ganado adeptos, pero sobre todo detractores –hasta 200 animalistas se congregaron en la pasada edición–. La Junta de Castilla y León tomó la determinación el pasado mayo de prohibir por decreto dar muerte al morlaco, una norma que un mes más tarde fue respaldada por las Cortes de la Comunidad Autónoma. En su lugar, el Ayuntamiento de Tordesillas, que ha recurrido al Tribunal Constitucional la ley autonómica, ha optado por cambiar el histórico torneo por el Toro de la Peña, un festejo sin lidia ni muerte. «Perlado» es el nombre del astado que participará en el festejo, un animal de 670 kilos y de la ganadería jaralta de Domecq.

Una hora antes de que el morlaco salga del cajón en la Plaza Mayor de Tordesillas para enfilar las calles y llegar a través del puente al campo, el llamado Patronato del Toro de la Vega ha organizado la lectura de un manifiesto en defensa del anterior torneo. «Simplemente queremos aprovechar esta fecha señalada para reivindicar la que era una tradición milenaria», apunta su presidente Gerardo Abril, quien confirma la «indignación» de los tordesillanos.

Sensación que también percibe estos días de fiesta el concejal de Participación Ciudadana y Festejos, el socialista Francisco Javier Campos Rodríguez, quien ve a su pueblo «dolido» por la decisión del Gobierno regional de acabar con el «buque insignia» de sus festejos patronales.

Ante la amenaza de los activistas de presentarse nuevamente en el pueblo, Gerardo Abril pide prudencia a sus conciudadanos. «Estamos haciendo un llamamiento desde las distintas asociaciones de que vayan o no los animalistas, intenten mantener la misma educación que han demostrado otros años» y les ha animado a que les apoyen en su lucha en los juzgados –presentará también un recurso de inconstitucionalidad– «que es donde lo tenemos que hacer».

Desde el Tour Nacional Antitaurino ya han confirmado la presencia de animalistas en el municipio vallisoletano. «No sé cuantos vamos a ser, pero lo puedo decir es que estaremos», confirma Tony, uno de sus portavoces. Su primera idea era la de fletar autobuses a Tordesillas pero hace unos días que se descartó, aunque confirma que «seguramente irá gente a verificar pacíficamente si van a matar al toro». Tony no considera su presencia una provocación e insiste en su idea: «El festejo no existe como tal, pero hay un encierro abierto a quien quiera verlo y queremos verificar lo que se va a hacer. Estamos hablando de un pueblo normal que durante años y años han estado maltratando a un animal hasta llevarlo a la muerte. No nos podemos fiar de esta gente».