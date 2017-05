TITULARES DEL DÍA Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 16 de mayo

Los técnicos de Hacienda creen que el impuesto a Garoña que estudia la Junta puede ser 'inconstitucional'

Gestha recuerda que «si una empresa se ve avocada a cerrar porque no es viable, no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar»